Jean Le Boël reçoit le Prix Mallarmé 2020 pour le recueil “Jusqu’au jour”

nous voudrions passer sur cette terre

comme le nageur dans la rivière

sans rien troubler que le reflet des rives

et l'eau après lui se referme

À l’issue des votes, le Prix Mallarmé 2020 est attribué à Jean Le Boël pour le recueil Jusqu’au jour paru aux Éditions Henry. La remise officielle du Prix Mallarmé 2020 aura lieu en novembre, dans le cadre du Salon du livre de Brive, avec le soutien bienveillant de la ville de Brive.Le Prix Mallarmé, l’une des plus anciennes et des plus prestigieuses distinctions poétiques, récompense un poète d’expression française pour un recueil de poèmes ou pour l’ensemble de son œuvre. Présidé par Sylvestre Clancier, le jury est constitué de l’ensemble des membres de l’Académie (trente membres). Le Prix est généreusement doté par la ville de Brive, qui offre également au lauréat une résidence poétique d’un mois.