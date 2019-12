Jean Lopez et Lasha Otkhmezuri, Prix Chateaubriand 2019

L'opération Barbarossa, qui s'ouvre le 22 juin 1941 par l'entrée des Panzers de l'Allemagne hitlérienne en Union soviétique, est une guerre d'idéologies : le nazisme et son armée donnent alors la pleine mesure de leur potentiel de destruction. En face, le bolchevisme stalinien radicalise sa violence : la guerre ne change pas le stalinisme, elle l'exalte. En 1941, Wehrmacht et Armée rouge sont, de loin, les deux plus gros instruments militaires de l'époque.Dix millions d'hommes s'affrontent et se détruisent lors d'opérations militaires aux proportions monstrueuses : les plus gros encerclements, les percées les plus spectaculaires, les retournements les plus improbables aussi. Combats, exécutions, exactions, famines délibérées tuent en 200 jours plus de 5 millions d'hommes, femmes et enfants, soldats et civils.Jean Lopez et Lasha Otkhmezuri brossent la fresque du plus terrible affrontement de la Seconde Guerre mondiale, passant du Kremlin au QG du Führer, des états-majors des Fronts à ceux des groupes d'armées, du NKVD aux Einsatzgruppen, des unités en marche aux usines et aux fosses d'exécution. Une somme unique et exceptionnelle.Directeur de la rédaction de Guerres & Histoire, Jean Lopez est l'auteur de plusieurs ouvrages qui font autorité sur le front germano-soviétique, dont Stalingrad : la bataille au bord du gouffre. Il a en outre codirigé, avec Olivier Wieviorka, Les Mythes de la Seconde Guerre mondiale (2 volumes) et publié, en collaboration, le best-seller international Infographie de la Seconde Guerre mondiale.Docteur en histoire, Lasha Otkhmezuri est conseiller de la rédaction de Guerres & Histoire. Ensemble, ils ont écrit Grandeur et misère de l'Armée rouge et une biographie du maréchal Joukov unanimement saluée.Les résultats ont été proclamés au Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand, à Châtenay-Malabry, par Marc Fumaroli, de l'Académie française. Le Prix Chateaubriand est doté à hauteur de 8 000 euros par le Département des Hauts-de-Seine.Jean Lopez, Lasha Otkhmezuri – Barbarossa - 1941 - La guerre absolue – 9782379331862 – Passés composés – 31 €