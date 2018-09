Jean-Louis Comolli, Prix François Mauriac 2018

L'écrivain Jean-Louis Comolli a été désigné lauréat du Prix François Mauriac pour l'année 2018, pour son livre Une terrasse en Algérie, publié par les éditions Verdier. Le prix lui sera remis le vendredi 5 octobre à Malagar, par Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, et Jean-Noël Jeanneney, président du jury.

La terrasse est celle d'un café, l'Excelsior, où nous nous retrouvions tous les soirs. Quinze ans, c'était notre âge. L'Algérie était encore colonie française mais la guerre, sous le pseu- donyme de " pacification ", entrait en scène, tuant et brûlant tout, à commencer par le rêve d'Albert Camus d'une union libre entre Algériens et Européens. La première action de masse du FLN a lieu le 25 août 1955 à Philippeville, où je suis né. La ville basse est envahie par les habitants des hauteurs, Arabes et Berbères, encadrés par quelques militants FLN et armés de faux, faucilles, pioches, haches ; rares sont les fusils. Plus de cent Européens sont tués. La répression, menée par le capitaine Aussaresses, est terrible : les mitrailleuses abattent sans juge ni procès des milliers de prisonniers dans le stade de la ville. Toutes choses que je n'ai apprises qu'après, après-coup. J'étais à la plage à Stora, 3 km de Philippeville. On ignorait qu'une guerre était naissante. La radio, le journal parlaient de rebelles. Mes copains pieds-noirs, les habitués de l'Excelsior, aveugles et sourds tout comme moi. On ne voulait pas savoir. Règne du déni. La mer à Stora était si belle, et les filles. On était dans l'ivresse de vivre, tant pis si tout était faux en Algérie coloniale.

Le jury du Prix François Mauriac retient l’ouvrage d’un écrivain de langue française dont la teneur, quel que soit le genre (roman, théâtre, poésie, essai, journalisme), manifeste un engagement de l’auteur dans son siècle, et qui est évocateur de la société de son temps. Le prix a été créé en 1985.Le résumé de l'éditeur pour Une terrasse en Algérie :Réalisateur, scénariste et écrivain, Jean-Louis Comolli est né à Philippeville (aujourd’hui Skikda) en Algérie. Étudiant en philosophie à la Sorbonne, il fréquente surtout la cinémathèque française, y rencontre notamment Jean Eustache, découvre l’amitié et le cinéma.Journaliste aux Cahiers du cinéma, dont il est rédacteur en chef de 1966 à 1973, Jean-Louis Comolli se lance en parallèle dans la réalisation : fictions et documentaires, pour le cinéma et la télévision, son œuvre compte aujourd’hui plus d’une cinquantaine de films. Également comédien, il a joué sous la direction d’Éric Rohmer, Jean-Luc Godard et Michel Drach. Jean-Louis Comolli est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages sur le cinéma et le jazz.Jean-Louis Comolli - Une terrasse en Algérie - Verdier - 9782864329619 - 14 €