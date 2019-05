Jean Mattern, lauréat du Prix de la Ville de Deauville 2019

“A travers ce roman, j’ai voulu instauré un dialogue entre la musique et le texte à travers Viviane” : Rencontre avec le lauréat du Prix de la Ville de #Deauville #LivresetMusiques 2019, Jean Mattern avec “Le bleu du lac” pic.twitter.com/pBk8zka54U — Deauville (@DeauvilleFr) May 5, 2019



Quand un soir elle a remplacé au pied levé Pogorelich à Wigmore Hall, la salle de concert londonienne, celle qui allait devenir la grande pianiste Viviane Craig ne savait pas encore que sa gloire soudaine ne serait pas son défi le plus difficile à relever. Si sa vie tranquille de professeur de piano, mariée au directeur du service culturel de la BBC, a certes changé après ce succès inaugural, sa rencontre avec James, l'évidence avec laquelle elle a cédé au désir de ce charismatique critique musical, boxeur à ses heures, a profondément bouleversé son équilibre intime. Des années plus tard, alors que leur passion va grandissant, Viviane apprend, par un appel de son exécuteur testamentaire, le décès brutal de James. Sans mesurer le sens ni la portée de la requête posthume qu'il transmet, l'homme invite la pianiste, retirée depuis cinq ans déjà de la scène musicale, à jouer une dernière fois lors de la messe de funérailles.

Prix des Ados de Deauville : les jeunes adorent la lecture et le font savoir



Depuis qu'un accident de voiture l’a complètement défiguré, Igor se mure dans le silence. Sa rancune envers son père, responsable de l'accident, est immense, comme sa solitude. Rhéa sombre dans le chagrin après le suicide de son petit ami. Encore sous le choc, elle ne sait plus à qui ni à quoi se raccrocher dans la ville où elle vient d'emménager. Pour l'un et l'autre, tout s'est joué à deux secondes. Deux secondes qui auraient pu tout changer... Et pourtant, Igor et Rhéa reprennent jour après jour goût à la vie en se raccrochant à la musique. Une fantaisie de Schubert et un professeur de piano pas comme les autres vont les réunir et les mener sur un chemin inespéré.

Au cours du Festival Livres et Musique de Deauville, centré cette année autour de l'Irlande, deux romans et trois auteurs ont été récompensés : Jean Mattern a reçu le Prix de la Ville de Deauville pour Le Bleu du lac, publié par les éditions Sabine Wespieser.Le résumé de l'éditeur pour Le Bleu du lac :Marie Colot et Nancy Guilbert, elles, ont reçu le Prix des Ados, également décerné pendant le Festival Livres et Musique et créé en 2009 par les organisateurs du festival et les Espaces Culturels E. Leclerc de Normandie. Leur roman Deux secondes en moins, publié par les éditions Magnard Jeunesse, a été choisi par le jury.Le résumé de l'éditeur pour Deux secondes en moins :Jean Mattern - Le Bleu du lac - Sabine Wespieser - 9782848053028 - 16 €Marie Colot, Nancy Guilbert - Deux secondes en moins - Magnard Jeunesse - 978-2-210-96524-9 - 14,90 €