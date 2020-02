Jean-Michel Chaumont, Prix du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Chaque année, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles remet son prix littéraire, récompensant successivement une pièce de théâtre, une oeuvre en prose, un recueil poétique et un essai. Pour cette édition, l’essai et la biographie de qualité littéraire étaient à l’honneur. Le prix revient à Jean-Michel Chaumont.







Depuis 1975, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles attribue chaque année un prix littéraire, qui salue le travail d’un auteur d’expression française illustrant la sensibilité de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou dédié à son patrimoine culturel. Ce prix est doté de 5000 €.



Le jury, présidé par la députée Valérie Delporte, était composé de membres de l’Académie royale de langue et littérature françaises, d’écrivains belges de langue française, de l’antenne francophone de l’association internationale d’écrivains Pen Club ainsi que de représentants du Forum des Jeunes.



Le jury a décidé de primer Survivre à tout prix ? Essai sur l’honneur, la résistance et le salut de nos âmes de Jean-Michel Chaumont (éditions La Découverte). L’auteur, né à Wilrijk (1958), est philosophe, sociologue et professeur à l’UCL. Il a également été collaborateur à la Fondation Auschwitz.



Les autres finalistes de cette édition étaient Michel Brix pour Libertinage des Lumières et guerre des sexes (Kimé)

et Benoît Glaude et Philippe Delisle pour Jijé, l’autre père de la BD franco-belge (Montrouge).