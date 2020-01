Jean-Michel Ribes, Sapho et Éric Poindron, Prix Nerval - Le Homard d'or 2020

De gauche à droite : Marc Georges, Florence Berthout, Jean-Michel Ribes, Sapho, Eric Poindron

Gérard et son homard

La Sainte Trinité Poétique





Tombe de Gérard de Nerval - Cimetière du Père Lachaise (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

< > Sapho Jean Michel Ribes Eric Poindron Florence Berthout

Jean-Michel Ribes, Prix Nerval, Homard d’or — Héraut 2019 de la Poésie Ribes

Sapho, Prix Nerval Prix Nerval, Homard d’or — Poète 2019

Éric Poindron, Prix Nerval — Chevalier 2019 de La Poésie

Le prix Nerval, indique-t-il, n’a pas vocation à être une médaille de plus à prendre la poussière. Surnommé « le facteur des poètes » parce qu’il adresse chaque mois des poèmes à des inconnus, par voie postale , le libraire reprend volontiers Churchill à lui : « Tant qu’il y a de la poésie, il y a de l’espoir. »À l’initiative de ce prix, la Confrérie secrète des Poètes de la Perrière. Et derrière toute cette cérémonie, l’idée d’honorer « ceux qui agissent pour cette cause qu’est la poésie. Pour montrer que grâce à cette gens, elle est là et donc l’espoir aussi », indique-t-il. Et que vient faire Nerval alors ?« Gérard de Nerval, poète du 19e, n’était pas qu’un homme de vers et de quatrains. C’était un poète d’esprit. Toute sa vie, il a été à la fois poète, héraut de la poésie, et chevalier de celle-ci. Poète, car il est un de nos grands poètes, longtemps étudié, maintenant un peu oublié. Héraut de la poésie, car on ne compte plus ses faits de gloire. Chevalier de la poésie, car toute sa vie, jusqu’à son dernier souffle, il a œuvré pour elle », reprend Marc GeorgesAvant d’ajouter : « Pourquoi le homard d’or ? En clin d’œil et en respect à l’esprit de Gerard de Nerval, ce poète qui aimait se promener avec un homard en laisse au jardin du Palais Royal en se justifiant ainsi “J’ai le goût des homards, qui sont tranquilles, sérieux, savent les secrets de la mer et n’aboient pas”. »Alors, trois catégories pour le Prix Nerval , voilà déjà tout un poème.Le héraut 2019, c’est celui qui au sens mythologique, a accompli en 2019 un fait de gloire pour la Poésie. C’est celui qui comme le héraut d’armes, a pris un risque pour la poésie. C’est celui qui a réalisé un geste courageux pour elle, ou les poètes. En ces temps compliqués, où la Poésie est devenue quantité négligeable, il nous semble indispensable d’honorer les gens qui osent pour la Poésie.La deuxième distinction, le Homard d’or — Poète 2019, elle honore un Poète. Mais qu’est-ce qu’un poète ? Ce ne sont pas seulement des personnes qui écrivent des vers. Cette définition est trop réductrice. Pablo Neruda disait que chaque poésie est un geste de paix.Être poète, c’est avant tout et en premier un état d’esprit. Certains poètes écrivent des vers, d’autres sont architectes, peintres, musiciens, sculpteurs. Il y en a même qui sont cuisiniers. L’important est que chacun de leur geste de poésie soit un acte de paix.La troisième distinction, c’est le Homard d’or — Chevalier 2019 de la Poésie. Mais qu’est-ce qu’un Chevalier de la Poésie ? Est chevalier, au sens noble du terme, celui qui s’engage honore et défend une cause durant toute sa vie. C’est celui qui promet fidélité à celle-ci.Fidélité à la poésie, voilà une promesse qui n’est pas si courante aujourd’hui. Mais heureusement, ceux qui le sont, le font avec noblesse et grandeur. Ils ne comptent pas leur temps, ils mettent toutes leurs énergies, ils n’ont de cesse que de promouvoir, défendre, diffuser, honorer la poésie. Ils sont la noblesse de cette cause qu’est la poésie.Aussi, pour cette première édition, voici les trois lauréats du Prix Nerval – et annonçons tout d'abord que pour les jurés, la journée débuta à 11 h avec une bisque de homard, sur la tombe de Gérard de Nerval (paraît-il...) :Rendez-vous est déjà pris pour l’édition 2021 de ce prix, quelque part, dans un théâtre parisien…