Jean-Paul Delfino lauréat du Prix des Romancières 2019

Par une nuit de neige qui finit par immobiliser Paris, monsieur Jaume se rend dans un café de la rue Saint-André-des-Arts. En veine de confidences, il raconte à Virgile, un bistrotier désabusé, la malédiction qui le frappe. Monsieur Jaume est immortel. Toute la nuit durant, et avec la promesse de lui révéler son secret, il va confier à Virgile ses multiples existences passées. Né à Marseille en 1702, il fuit la grande peste, part à l’aventure en Afrique, cultive le café en Guyane, meurt à cent reprises et revient à la vie autant de fois.

Peintre d’ex-voto au Brésil, guetteur de cadavres sur le Rhône, négrier à l’occasion, clerc de notaire à Paris, ermite au Portugal ou spectateur de la révolution de 1848, Jaume connaîtra l’amour, l’amitié et la trahison. Tout d’abord sceptique, Virgile l’écoute. Puis, peu à peu, sa curiosité s’éveille et il se laisse prendre au jeu. Être immortel semble bien tentant. Mais n’est-ce pas le pire cadeau que le sort puisse offrir à un homme ?