Jean-Philippe Toussaint reçoit le Prix François Billetdoux 2018

Présidé par Michèle Kahn et composé de Laura Alcoba, Pascal Boille, Catherine Clément, Colette Fellous, Nedim Gürsel, Isabelle Jarry, Bertrand Leclair, Pascal Ory et Benoît Peeters, le jury a attribué le Prix François Billetdoux 2018 à Jean-Philippe Toussaint pour son livre Made in China (Éditions de Minuit).







« Depuis le début des années 2000, j’ai fait de nombreux voyages en Chine, je me suis rendu à Pékin, à Shanghai, à Guangzhou, à Changsha, à Nankin, à Kunming, à Lijiang. Rien n’aurait été possible sans Chen Tong, mon éditeur chinois », explique Jean-Philippe Toussaint.

Et de poursuivre : « La première fois que j’ai rencontré Chen Tong, en 1999, à Bruxelles, je ne savais encore quasiment rien de lui et de ses activités multiples, à la fois éditeur, libraire, artiste, commissaire d’exposition et professeur aux Beaux-Arts. Ce livre est l’évocation de notre amitié et du tournage de mon film The Honey Dress au cœur de la Chine d’aujourd’hui. Mais, même si c’est le réel que je romance, il est indéniable que je romance. »



Jean-Philippe Toussaint est né à Bruxelles en 1957. Il est écrivain et cinéaste. Ses livres sont traduits en plus de vingt langues. En 2012, il a présenté l’exposition LIVRE/LOUVRE au musée du Louvre.

Dans le cadre de son action culturelle, la Scam, Société civile des auteurs multimédia, décerne également chaque année, deux autres prix littéraires, le Prix Joseph Kessel et le Prix Marguerite Yourcenar. La Scam représente les auteurs et autrices d’œuvres écrites, audiovisuelles, radiophoniques, journalistiques, multimédias dont elle gère les droits.



