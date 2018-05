Jean-Pierre Le Goff, Prix du Livre d'Histoire Contemporaine 2018

Valoriser les libraires, les éditeurs et tous les métiers du Livre a toujours passionné Luce Perrot, Présidente de l'association Lire la Politique. Dans cet esprit, elle a choisi, avec Florence Berthout, maire du Ve arrondissement de Paris, de créer le Prix du Livre d’Histoire Contemporaine du Quartier Latin, avec un jury dédié afin de distinguer un livre qui allie rigueur scientifique, talent d'écriture et nourrira la réflexion et le débat, pour une meilleure connaissance de l’Histoire des cent dernières années.

Le résumé de l'éditeur pour La France d'hier :

« Mai 68 peut apparaître comme la préhistoire pour les générations dites X, Y, ou Z... Mais que savent-elles au juste des conditions dans lesquelles a vécu ma génération, de sa jeunesse et de son passage à l'âge adulte ? Ce livre voudrait faire comprendre “de l'intérieur” la vie d'un jeune dans les années 1950 et 1960. Parce que l'adolescence est la plaque sensible du basculement dans le nouveau monde, “crise de l'adolescence” et “crise de la modernité” se font écho : elles révèlent un malaise symptomatique des difficultés du pays à s'engager dans une nouvelle étape de son histoire », Jean-Pierre Le Goff.

Jean-Pierre Le Goff a retenu tout ce qu'il a observé dans les comportements familiaux et sociaux, le catéchisme et les enterrements, les débuts de la grande consommation et des loisirs de masse, le livre de poche, le cinéma, la publicité, les lumières de la ville, le quotidien des femmes, le yéyé... Cinquante ans après Mai 68, pour éviter les contresens et les récupérations, rien de plus nécessaire que ce récit émouvant et drôle qui constitue un document ethnologique hors du commun éclairant le passé et le présent.