Jean-Pierre Martin reçoit la 19e Bourse Cioran pour l'essai “La Curiosité”

Jean-Pierre Martin - CC BY-SA 4.0



Jean-Pierre Martin - CC BY-SA 4.0

Le jury, composé d’Emmanuelle Bensimon-Weiler, directrice générale, représentant Vincent Monadé, président du Centre national du livre (CNL), Belinda Cannone, essayiste et romancière, Claude Arnaud, écrivain, ancien lauréat et Verena von der Heyden-Rynsch, écrivain, traductrice en allemand et spécialiste de l’oeuvre de Cioran, a salué un projet ambitieux, original et dans l’esprit du prix voulu par Emil Cioran.Né en 1948, romancier et essayiste, Jean-Pierre Martin a publié une vingtaine de livres, dont La bande sonore, essai sur la voix dans le roman (Corti, 1998), Henri Michaux (Gallimard, collection biographies, 2003, prix Louis Barthou de l’Académie française), Le livre des hontes (Le Seuil, collection Fiction & Cie, 2006 – Grand prix de la critique), Éloge de l’apostat, essai sur la vita nova (Le Seuil, 2010), Les écrivains face à la doxa, Du génie hérétique de la littérature (Corti, 2011), Queneau losophe (Gallimard, collection L’un et l’autre, 2011), L’autre vie d’Orwell (Gallimard, collection L’un et l’autre, 2013), et Real Book, autopianographie (Le Seuil, collection Fiction & Cie, 2019).La bourse Cioran, créée grâce au legs de Simone Boué sur les droits d’auteurs de l’œuvre d’Emil Cioran, dont elle fut la compagne, a pour objet de permettre à un essayiste écrivant en français ou dans une des langues de France de mener à bien un projet d’essai de facture libre, d’ordre philosophique et/ou littéraire, dans l’esprit de l’œuvre de Cioran.Elle est décernée par le Centre national du livre chaque année et est dotée de 18.000 €.La cérémonie de remise de la bourse Cioran 2018 aura lieu en septembre au Centre national du livre.[à paraître 18/09] Jean-Pierre Martin – La Curiosité – Autrement – 9782746751538 – 19 €