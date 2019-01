Jean-Pierre Rochat, lauréat du Roman des Romands pour “Petite Brume”

Relier les jeunes lecteurs et les auteurs

Une tragédie contemporaine. En une journée, dans la cour de sa ferme, la vie d’un paysan bascule : tous ses biens ainsi que ses bêtes sont vendus aux enchères. Un monde s’écroule, rendu avec passion et authenticité par l’écriture charnelle de Jean-Pierre Rochat. Un roman comme un cri de détresse de la cause paysanne.

Chaque année, le prix invite des classes du secondaire II, incluant les écoles professionnelles (des élèves de 15 à 19 ans, en somme) de toute la Suisse à lire une sélection d’ouvrages romands, à les évaluer, en discuter, rencontrer leurs auteurs, en débattre avec d’autres classes et à déterminer leur favori.Par leur choix, les jeunes étudiants ont tenu à partager l’émotion intense ressentie à la lecture de ce roman, mais également, et surtout, le réveil d'une conscience face à la réalité de la condition paysanne dans leur pays.L’esprit de liberté et de résistance qui anime le narrateur a été une qualité relevée par plusieurs d'entre eux. Cette cérémonie a été l’occasion de fêter les 10 ans du Prix littéraire, ainsi que la parution du recueil des textes racontant l’adolescence des auteurs du Roman des Romands. Il s'intitule Quand j’avais 17 ans… et les spectateurs ont pu en voir quelques adaptations théâtrales interprétées par les comédiens du Conservatoire de Fribourg.Grâce aux fondations publiques et privées qui ont permis à cette 10ème édition d’exister, cette fête de la littérature suisse francophone contemporaine a accueilli plus de 400 personnes, qui ont pu entendre le point de vue des auteurs, le récit de l’expérience d’un membre du jury, et, avant la remise du prix, les éloges des 8 romans en lice, chacun ayant été décrit avec la sensibilité des lecteurs.Le Roman des Romands est un prix littéraire qui a vu le jour en 2009. Il a pour objectif de promouvoir la littérature contemporaine de Suisse romande et de favoriser le lien entre les auteurs et leur public et plus particulièrement le lectorat jeune. Remis par les élèves eux-mêmes, le prix est doté de 15.000 CHF – c'est la Fondation Francis et Marie-France Minkoff qui l'accompagne.Le lauréat Jean-Pierre Rochat est né en 1953. Écrivain et paysan, il vit dans le Jura bernois. Petite Brume est son treizième ouvrage publié et le quatrième à paraître aux éditions d’autre part après Sur du rouge vif en 1999, L’écrivain suisse allemand, Prix Dentan 2013, et Lapis-lazuli en 2015.Voici un petit résumé de l'ouvrage récompensé par son éditeur :