Jean Rolin, Prix Vialatte 2018 pour Le Traquet kurde

Le Prix Vialatte 2018 a été décerné à Jean Rolin pour son livre Le Traquet kurde, publié par les éditions P.O.L. Mais c’est aussi l’ensemble de son œuvre que salue la récompense, qui prime chaque année « un écrivain de langue française dont l’élégance d’écriture et la vivacité d’esprit sont source de plaisir pour le lecteur » depuis 1991.

Le jury a reconnu en Jean Rolin « d’évidentes qualités de style, une passion très Vialattienne pour l’ornithologie, sa richesse lexicale et toutes les digressions qu’elle autorise, en même temps qu’une forme d’humour proche du non-sens ».

Jean Rolin a beaucoup voyagé par goût de la littérature sous toutes ses formes, dont le reportage. Ce qui lui a valu un Prix Albert-Londres et un Médicis. Après avoir débuté sur les traces de Stevenson (Chemins d’eau, 1980), il a publié une trentaine d’ouvrages, jusqu’à composer une œuvre protéiforme où se côtoient l’intime (Joséphine, L’Organisation), la critique sociale (Traverses, Terminal Frigo), les choses-vues (L’Homme qui a vu l’ours), les grandes questions du moment (Chrétiens, La Clôture, Ormuz) et quelques fantaisies, dont Le Ravissement de Britney Spears.

Le lauréat a reçu une dotation de 6 105 € correspondant à « la somme de la hauteur du Puy-de-Dôme et de la longueur du Fleuve Congo » (symboles du parcours d’Alexandre Vialatte), et bénéficie d’un plan de promotion dans les titres du groupe.

Le résumé de l’éditeur pour Le Traquet kurde :

Au printemps 2015, un ornithologue amateur observe au sommet du puy de Dôme un petit oiseau, le traquet kurde, jamais vu en France auparavant, et dont nul ne sait comment il est arrivé jusque là. Sur la piste du traquet kurde, des vertes prairies du Hertfordshire aux montagnes du nord de l’Irak, le narrateur de ce récit, quant à lui, croisera les ombres de TE. Lawrence, St. John Philby (le père du célèbre espion), Wilfred Thesiger. Celle aussi d’un invraisemblable escroc, mystificateur et mythomane, le colonel Meinertzhagen, et beaucoup d’autres grandes figures de l’histoire impériale britannique. Ce nouveau livre de Jean Rolin, récit et variation autour des tribulations hasardeuses d’un écrivain et du petit oiseau qu’il poursuit de sa curiosité, est un festival d’érudition et d’humour. Un itinéraire poétique à travers l’ornithologie et les géographies physique et politique, l’histoire, la littérature, une illustration supplémentaire de son génie descriptif.

Jean Rolin sera à l’Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte, ce vendredi 6 avril à 18 h (entrée libre), 16 place Delille à Clermont-Ferrand.

Le jury réunissait cette année Jean Brousse, ingénieur et économiste, éditeur ; Laurence Cossé, écrivaine française, auteure de romans, de nouvelles et de pièces de théâtre ; Emmanuel Hoog, président-directeur général de l’AFP ; Philibert Humm, journaliste littéraire à Paris-Match ; Eric Neuhoff, journaliste et écrivain français, chroniqueur, critique de cinéma ; Élisabeth Philippe, journaliste littéraire à Radio France et l’Obs et Pierre Vialatte, fils d’Alexandre Vialatte. Daniel Martin, chroniqueur littéraire, est le secrétaire du Prix Vialatte.

Jean Rolin — Le Traquet kurde — P.O.L — 9782818039120 - 15 €