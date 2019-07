Jeff Bridges dans la série The Old Man, d'après le livre de Thomas Perry

Gage Skidmore — CC BY-SA 2.0

Selon toute apparence, Dan Chase est un retraité inoffensif, vivant dans le Vermont, avec deux gros clébards et une fille adulte avec qui il reste en contact par téléphone. Mais la plupart des veufs de soixante ans n’ont pas de multiples permis de conduire, des économies accumulées dans les banques à travers le pays, et une trousse de dépannage avec deux pistolets Beretta Nanos planqués dans le placard de la chambre d’amis. La plupart n’ont pas passé des décennies à fuir.



Il y a trente-cinq ans, alors qu’il était un jeune prodige du renseignement militaire, Chase a été envoyé en Libye pour aider secrètement une armée rebelle. Lorsque le plan a tourné au vinaigre, Chase a réagi selon ses propres idées du bien et du mal, déclenchant ainsi des répercussions qu’il n’aurait jamais pu prévoir. Et quelqu’un veut toujours sa mort à cause de ça. Alors qu’il commençait à se croire enfin en sécurité, Chase doit réveiller ses instincts de survie pour faire face à l’histoire qu’il a passée sa vie d’adulte à essayer de s’échapper.

Jeff Bridges avait commencé sa carrière d’acteur grâce à de petits rôles dans des séries comme Remous en 1958 ou Sur la piste du crime en 1969. Il se consacra par la suite au grand écran, avec des rôles iconiques comme celui du The Duke dans The Big Lebowski des frères Coen, ou Bad Blake dans Crazy Heart de Scott Cooper, pour lequel il fut récompensé de l’Oscar du meilleur acteur en 2010.Le roman d’espionnage The Old Man, de Thomas Perry, est sorti en 2017 aux éditions Mysterious Press. Le scénario sera adapté par Jon Steinberg et Robert Levine, les co-créateurs de la série Black Sails. La série sera produite par Fox 21 Television Studios et The Littlefield Company pour être diffusée sur la chaîne FX.Jeff Bridges occupera également le rôle de producteur exécutif en compagnie de Warren Littlefield (Fargo, The Handmaid’s Tale: La Servante écarlate), Dan Shotz et David Schiff. La production de la série sera lancée cet automne.Le président de la programmation de FX Entertainment a déclaré : « Jeff Bridges est un acteur emblématique et extraordinaire et l’avoir comme vedette de cette série est un moment incroyable pour FX. Jon Steinberg et Robert Levine ont livré un scénario pilote étonnant et Jeff est idéal pour le rôle de Dan Chase. Nous sommes également heureux de travailler avec Warren Littlefield, avec qui nous avons eu un partenariat formidable sur Fargo, ainsi qu’avec nos partenaires à Fox 21. »Voici le résumé du titre The Old Man :Via Deadline