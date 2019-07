Jennifer Lawrence sera l'héroine de “Mob Girl” d'après Teresa Carpenter

Jennifer Lawrence Films — Public Domain Mark 1.0





L’annonce a été faite par le studio Makeready, fondé par Brad Weston, qui distribuera le long-métrage. Ce film signe le premier projet de la nouvelle collaboration entre les maisons de production Excellent Cadaver et Makeready.



Brad Weston a déclaré : « Voir cette histoire d’un point de vue féminin est une approche nouvelle et enthousiasmante dans l'idée de raconter une histoire de mafia classique. On n’aurait pas pu imaginer une équipe plus parfaite, avec Jennifer dans un rôle exceptionnel et Paolo à la barre, pour faire naître la force et la perspective de vie unique d’Arlyne à l’écran. »



Voici le résumé de l’ouvrage :



Fille de gangster du Lower East Side de New York, attirée par les strass, les paillettes et un certains style de vie, Arlyne Birckman enchaîne les relations avec des mafieux pour qui elle rend de menus services. Mais après des années à vivre dans le milieu criminel, la jeune femme voit sa vie basculer lorsqu’elle devient informatrice pour la police et un témoin clé dans l’affaire du gouvernement contre la famille Colombo, organisation criminelle fondée par Joe Profaci.





Via Variety

Le titre Mob Girl : A Woman’s Life in the Underworld de Teresa Carpenter a éte publié en 1992 par Simon & Schuster. La journaliste a d’ailleurs reçu le prix Prix Pulitzer, dans la catégorie Article de fond, en 1981, pour son papier Death of a Playmate paru dans le journal Village Voice. Elle y dévoile un récit du décès de l’actrice modèle Dorothy Stratten.Après avoir notamment reçu l’Oscar de la meilleure actrice en 2013 pour le film Happiness Therapy, Jennifer Lawrence incarnera Arlyne Birckman. Elle sera également productrice du film aux côtés de Justine Polsky, pour leur société de production Excellent Cadaver.Le film sera dirigé par le réalisateur italien Paolo Sorrentino (Silvio et les autres, The New Pope) qui a obtenu l’Oscar du meilleur film étranger en 2014 pour La grande bellezza. Côté scénario, c’est Angelina Burnett (The Americans, Halt and Catch Fire) qui s’occupera d’adapter le script.