Jérôme Fourquet, Grand Prix littéraire de la Ville d'Ajaccio

Ajaccio (photo d'illustration, JeanbaptisteM, CC BY 2.0)

En quelques décennies, tout a changé. La France, à l'heure des gilets jaunes, n'a plus rien à voir avec cette nation une et indivisible structurée par un référentiel culturel commun. Et lorsque l'analyste s'essaie à rendre compte de la dynamique de cette métamorphose, c'est un archipel d'îles s'ignorant les unes les autres qui se dessine sous les yeux fascinés du lecteur. C'est que le socle de la France d'autrefois, sa matrice catho-républicaine, s'est complètement disloqué. Jérôme Fourquet envisage d'abord les conséquences anthropologiques et culturelles de cette érosion, et il remarque notamment combien notre relation au corps a changé (le développement de pratiques comme le tatouage et l'incinération en témoigne) ainsi que notre rapport à l'animalité (le véganisme en donne la mesure).

Patronné par la Ville d’Ajaccio, le « Prix du mémorial » met à l’honneur chaque année un auteur, soit pour la valeur humaine de l’ensemble de son œuvre, soit pour un ouvrage (récit, mémoires, biographies, roman) à finalité historique ou consacré à des problèmes de civilisation et à l’évolution de la société contemporaine.Pour cette édition 2019, les membres du jury présidé par Jean-François Sirinelli ont choisi de distinguer le livre de Jérôme Fourquet, analyste politique reconnu, expert en géographie électorale et directeur du département Opinion à l’IFOP.Le résumé de l'éditeur pour L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée :Présidé par Jean-François Sirinelli, le jury réunit Barbara Cassin, de l’Académie française (entrera en 2020), Ariane Chemin, Benedetta Craveri d’Aboville, Christine Rostini, Jean-Louis Bourlanges, Jean Canavaggio, Jean-Claude Casanova, de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, Jean-Marie Colombani, Marc Fumaroli, de l’Académie française, Antoine-Marie Graziani, François Léotard, Xavier Musca, Pierre Lungheretti, Angelo Rinaldi, de l’Académie française, Jean Rouaud, Jean-Ludovic Silicani.Jérôme Fourquet - L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée - Seuil - 9782021406023 - 22 €