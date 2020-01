Jérôme Garcin reçoit le 87e Prix des Deux Magots

Le 87e lauréat du #PrixDesDeuxMagots est attribué à Jerome Garcin pour son livre « Le dernier hiver du Cid » paru chez @Gallimard pic.twitter.com/jTJhKIeBUg — Les Deux Magots (@lesdeuxmagotsfr) January 28, 2020







Il y a soixante ans, le 25 novembre 1959, disparaissait Gérard Philipe. Il avait trente-six ans. Juste avant sa mort, ignorant la gravité de son mal, il annotait encore des tragédies grecques, rêvait d'incarner Hamlet et se préparait à devenir, au cinéma, le Edmond Dantès du Comte de Monte-Cristo. C'est qu'il croyait avoir la vie devant lui. Du dernier été à Ramatuelle au dernier hiver parisien, semaine après semaine, jour après jour, l'acteur le plus accompli de sa génération se préparait, en vérité, à son plus grand rôle, celui d'un éternel jeune homme.

L'ouvrage lauréat a été dévoilé au café Les Deux Magots, organisateur de la récompense, en présence de Catherine Mathivat, présidente des Deux Magots, et d'Étienne de Montety, président du jury. Jérôme Garcin succède à Emmanuel de Waresquiel, qui avait reçu le prix littéraire pour son livre Le Temps de s’en apercevoir, aux éditions L’Iconoclaste.Après une dernière délibération parmi 4 ouvrages qui étaient encore en lice, c’est Jérôme Garcin, pour son livre Le dernier hiver du Cid aux Éditions Gallimard qui a remporté le Prix avec 9 voix sur 13, 4 voix allant à l’ouvrage de Michel Bernard Hiver 1814 aux éditions Gallimard.Le jury a été séduit « par le thème du livre autour de Gérard Philipe, une figure indissociable de celle des Deux Magots et du Paris d’après-guerre. Le livre a par ailleurs touché, les membres du jury parce que c'est l’histoire d’un homme condamné à mourir et à qui on ne dit rien de ce qui l’attend ».L’heureux lauréat Jérôme Garcin, est reparti avec un chèque de 7 700 euros remis par Catherine Mathivat, la Propriétaire du Café et Restaurant Les Deux Magots.Le résumé de l'éditeur pour Le dernier hiver du Cid :