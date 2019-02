Jessica Jones et The Punisher annulées : Marvel dit adieu à Netflix

Une hécatombe chez Netflix

Disney + : nouvelle mainmise sur la culture populaire américaine

« Il n'y aura pas de troisième saison sur Netflix pour la série de Marvel The Punisher », a confirmé la plateforme de streaming dans un communiqué. « Le showrunner Steve Lightfoot, l'incroyable équipe et le casting exceptionnel porté par la star Jon Bernthal, ont livré une série acclamée par les fans. »« Après étude de nos programmes Marvel, nous avons également décidé que la troisième saison de Jessica Jones serait la dernière. Nous sommes reconnaissants envers la showrunneuse Melissa Rosenberg, l'actrice Krysten Ritter et toute l'équipe, pour ces trois saisons incroyables de cette série événement », a-t-il été ajouté.Des annulations qui semblent annoncer la fin de la collaboration Marvel Netflix : « Nous remercions Marvel pour ses cinq années de partenariat fructueux et remercions les fans passionnés qui suivent cette série depuis le début. »L'interprète du Punisher, Jon Bernthal, a souhaité poster un message d'au revoir à son personnage Frank Castle et à ses fans sur son compte Instagram :Après les annulations successives des séries Iron Fist et Luke Cage , en octobre 2018, puis de la série Daredevil, en novembre, il ne restait que très peu d'espoir pour voir les séries The Punisher et Jessica Jones se poursuivre.La fin d'une époque pour Netflix qui avait le monopole des séries et des films des superhéros Marvel. Disney, après avoir racheté le groupe Marvel en 2009 ainsi que la majorité des actifs de la Fox en 2017, prépare en effet sa propre plateforme de streaming.En août 2017, Disney annonçait déjà son affranchissement progressif de la plateforme de diffusion en streaming Netflix, et notamment la fin des contenus liés à Marvel, Star Wars et les productions Disney elles-mêmes.Le studio de Mickey prend désormais les rênes d'une plateforme de streaming dédiée à ses contenus, qui aura l'exclusivité de toutes les productions liées à ses licences.Disney+, qui doit être présenté le 11 avril prochain, est le grand projet de Disney pour garder le contrôle sur ses contenus, qu’ils viennent de Disney, Pixar ou encore Marvel. La plateforme de vidéo à la demande par abonnement est censée être lancée d’ici la fin 2019 aux États-Unis, et en 2020 dans le monde, a confirmé le président du groupe américain Robert Iger.Jeph Loeb, le patron de Marvel TV, a récemment signé un accord spécial avec une autre plateforme de streaming Hulu, propriété de Disney à 30 % et concurrent direct de Netflix.Marvel Television, qui coproduisait les séries Netflix, va désormais se concentrer sur quatre nouvelles séries animées pour Hulu . C'est certainement sur cette plateforme et non plus sur celle de Reed Hastings que les super-héros de la Maison des Idées se retrouveront désormais…Via Deadline