Jésus, des clous et l'apocalypse dans l'adaptation d'une nouvelle de Stephen King

Photographie : ancienne demeure de Stephen King à Bangor (Ron Cogswell, CC BY 2.0)

Revelations, titre provisoire, sera donc l'adaptation des Révélations de Becka Paulson, un texte paru de manière indépendante avant d'être intégré au récit Les Tommyknockers. L'adaptation sera signée par Maisie Culver, scénariste de la série Last Man Standing, avec Katie Lovejoy (Dead Inside) à la production pour Warner Bros. TV.Peu d'informations ont été révélées, pour l'instant, sur cette adaptation. Celle-ci s'annonce mystique et ésotérique, puisque Les révélations de Becka Paulson verra la fameuse Becka Paulson se tuer avec un pistolet à clous avant de rencontrer Jésus. Ce dernier la désigne comme celle qui sauvera l'humanité de l'apocalypse...Aucune date de diffusion n'a été fournie. Les aventures de Becka Paulson ont déjà été adaptées à l'écran à l'occasion d'un épisode de la série canadienne Au-delà du réel : L'aventure continue (1997), sur un scénario de Brad Wright, et avec l'actrice Catherine O'Hara en vedette.Cette adaptation vient s'ajouter à une très longue liste comprenant, entre autres, If It Bleeds une série Carrie ou encore un film tiré de La Part des ténèbres via Deadline