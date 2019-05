“Jeu Blanc” de Richard Wagamese, prix des libraires 10-18

Il faut que Saul Indian Horse raconte son histoire, qu’il se remémore son enfance dans les montagnes du Canada, bercée par les légendes et les traditions ojibwées ; son exil à huit ans avec sa grand-mère, alors qu'il fut séparé de sa famille. Puis, son adolescence, passée dans un internat où des Blancs se sont efforcés d’effacer en lui toute trace d’indianité.Car cette enfance se déroulait sur fond de racisme qui règne dans le Canada des 70's, jusque sur la patinoire. C’est pourtant au cœur de cet enfer que Saul trouve son salut, grâce au hockey sur glace.Joueur surdoué, il entame une carrière parmi les meilleurs du pays. Mais c’est sans compter le racisme qui règne dans le Canada des années 1970, même au sein du sport national. Un roman bouleversant par l’auteur des Etoiles s’éteignent à l’aube.Le roman avait été publié originellement aux éditions Zoé : « On retrouve dans Jeu blanc toute la force de Richard Wagamese : puisant dans le nature writing et sublimant le sport national canadien, il raconte l'identité indienne dans toute sa complexité, riche de légendes, mais profondément meurtrie », écrivait l'éditeur.Richard Wagamese, trad. Christine Raguet – Jeu blanc – 10-18 – 9782264072900 – 7,50 €