Joachim Schnerf lauréat de la 10e édition du Prix Orange du livre

De trente à six sélectionnés parmi les titres de la rentrée littéraire d'hiver, les romans ont été proposés au public. Les internautes ont pu voter pour leur ouvrage préféré durant le mois de mai sur le site lecteurs.com.Et c’est Cette nuit de l’auteur strasbourgeois qui a retenu leur attention. Il succède à Louis-Philippe Dalembert distingué l’an dernier pour son roman Avant que les ombres s'effacent aux éditions Sabine Wespieser.Résumé de l’éditeur pour Cette nuit :Au matin de Pessah, la Pâque juive, un vieil homme se remémore cette nuit si particulière que sa famille rejoue à huis clos et à guichet fermé chaque année – une comédie extravagante et drolatique dont elle a le secret.Il y a Michelle, la cadette qui enrage pour un rien et terrorise tout son monde, à commencer par Patrick, le très émotif père de ses enfants. Il y a Denise, l’aînée trop discrète, et son mari Pinhas, qui bâtit des châteaux en Espagne et des palais au Maroc. Et bien sûr Salomon, le patriarche rescapé des camps, et son humour d’un genre très personnel qui lui vaut quelques revers et pas mal d’incompréhension.Mais en ce matin de Pessah, pour la première fois, Salomon s’apprête à vivre cette nuit sans sa femme, sa douce et merveilleuse Sarah… Un roman au charme irrésistible, émouvant, drôle – et magnifiquement enlevé.Face à Joachim Schnerf, les cinq autres romans finalistes étaient Faire mouche de Vincent Almendros aux éditions de Minuit, Manger l’autre d’Ananda Devi chez Grasset, Un océan deux mers trois continents de Wilfried N’Sondé chez Actes Sud, Diên Biên Phù de Marc Alexandre Oho Bambe aux éditions Sabine Wespieser et Paris-Venise de Florent Oiseau chez Allary éditions.