Joaquin Phoenix pourrait être le Joker dans un film produit par Scorsese

À la surprise générale, l'acteur américain Joaquin Phoenix serait en discussion avec Warner Bros. pour incarner le Joker dans le film annoncé il y a quelques mois, qui reviendrait sur les origines du super-vilain, némésis de Batman. Pour rappel, ce film serait signé Todd Phillips, réalisateur de la trilogie Very Bad Trip, et produit par Martin Scorsese.

Décidément, le projet top secret — enfin, presque — de Warner Bros., Todd Phillips et Martin Scorsese s'avère plein de surprises... Annoncé en août 2017, The Joker associera film noir et film de super-vilain : pour le moment, difficile de savoir si Batman sera aussi de la partie. Ce film reviendra sur les origines du Joker, avant sa transformation physique, à un moment où il avait encore un peu de santé mentale.

Incarné par Jack Nicholson dans les années 1990, le Joker a récemment pris les traits de Jared Leto pour Suicide Squad, un choix loin d'avoir fait l'unanimité auprès des fans : cela dit, le studio Warner a assuré que Leto reprendrait son rôle dans Suicide Squad 2, et les sources de Variety affirme que le choix de Joaquin Phoenix n'influencerait pas la présence de Jared Leto.

A priori, selon Variety, Phoenix aurait d'ores et déjà accepté le rôle. Notons que l'acteur, vu dans Her, La nuit nous appartient et bientôt dans T'inquiète pas, il n'ira pas loin à pied avait refusé le rôle de Lex Luthor dans Batman v Superman et celui de Dr. Strange, chez Marvel, dans le film éponyme. Selon plusieurs sources, Leonardo DiCaprio aurait d'abord été approché pour le rôle du Joker.

Todd Phillips, annoncé comme réalisateur, sera assisté pour l'écriture du scénario par Scott Silver (The Finest Hours, The Fighter, 8 Mile).