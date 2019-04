Joel Coen réalisera sa version du Macbeth de Shakespeare

Denzel Washington, Georges Biard CC BY SA 3.0 - Frances McDormand, Red Carpet Report on Mingle Media TV CC BY SA 2.0 Denzel Washington, Georges Biard CC BY SA 3.0 - Frances McDormand, Red Carpet Report on Mingle Media TV CC BY SA 2.0

C’est officiel, Joel Coen prépare une adaptation de Macbeth. Et s’il écrira son propre scénario, il réalisera également le film, le tout sans son frère, Ethan Coen. Une première pour le duo. Le film sera produit par la société indépendante A24.Si l’adaptation est prévue pour 2020, Joel Coen a assuré vouloir tourner le long-métrage d’ici la fin de l’année. À l’affiche, on peut espérer deux grands du cinéma, Denzel Washington (Philadelphia, Malcolm X, Equalizer) et Frances McDormand (3 Billboards, Les panneaux de la vengeance).Une année chargée pour les deux acteurs. En effet, McDormand a eu le rôle principal pour le prochain film de Chloé Zaho (The Rider), Nomadland. Denzel Washington, lui, jouera dans Little Things réalisé par John Lee Hancock. Il prépare aussi la réalisation de Journal for Jordan, un long métrage qui retrace l’histoire du sergent américain Charles Monroe King, mort à Bagdad en octobre 2006.La dernière adaptation de Macbeth date de 2015 avec à l’affiche Marion Cotillard et Michael Fassbender. Elle a été réalisée par le cinéaste australien Justin Kurzel, d’après le scénario de Jacob Koskoff et Todd Louiso. Le film avait reçu les honneurs du British Independent Film Awards 2015 ainsi que du Festival de Cannes.La dernière réalisation en date des frères Coen est La Ballade de Buster Scruggs, disponible sur Netflix depuis novembre dernier.Via Variety