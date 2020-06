Joëlle Zask lauréate du prix Pétrarque de l’Essai 2020

« Incendies en Sibérie, en Californie, en Amazonie. Les feux de forêt prennent depuis quelques années une ampleur telle qu’ils en viennent à changer de nature : nous avons désormais affaire, un peu partout dans le monde, à des “mégafeux”. D’une étendue sans précédent, nul ne parvient à les arrêter. À l’heure de la crise écologique, ils révèlent l’ambiguïté fondamentale du rapport que nous entretenons aujourd’hui avec la nature. Une nature à la fois idéalisée, bonne en soi, à laquelle il ne faudrait pas toucher mais que l’on s’évertue à vouloir dominer. En cela, les mégafeux sont le symptôme d’une société malade. Un symptôme qui devrait nous pousser à repenser la manière dont nous dialoguons avec une “nature” qui n’est jamais que le résultat des soins attentifs que les êtres humains prodiguent, depuis des millénaires, à leur environnement. C’est cette attention qu’il est urgent de retrouver. »

Joëlle Zask enseigne au département de philosophie de l’université Aix — Marseille. Spécialiste de John Dewey et de philosophie sociale, elle s’intéresse aux conditions d’une culture démocratique partagée. Ses réflexions l’amènent à plonger dans des domaines aussi différents que ceux de l’éducation, l’agriculture, l’économie, l’art, les politiques publiques et bien sûr l’écologie. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages, dont La Démocratie aux champs (La Découverte, 2016).Le jury récompense cette année Quand la forêt brûle : Penser la nouvelle catastrophe écologique, dont voici le résumé :Cette année, le jury était composé de Sandrine Treiner, directrice de France Culture, de Brice Couturier, producteur du « Tour du monde des idées », Hervé Gardette, producteur de « La Transition » et Guillaume Erner, producteur des « Matins de France Culture »En 2019 c'était Julia Cagé, chercheuse au Département d'économie de Sciences Po, qui était récompensé pour son ouvrage Le prix de la démocratie (Fayard).