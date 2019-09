Joffrine Donnadieu, lauréate du Prix de la Feuille d'or de la ville de Nancy

Toul, 1999. À neuf ans, Romy est abusée pour la première fois par France, une voisine. Son enfance soudain se déchire comme une robe de princesse. Alors que les abus se multiplient, personne ne décèle ce qui a changé dans le regard et dans les gestes de la fillette. La vie continue, avec les visites au grand-père, les fêtes de Noël sur la base militaire, les sorties de classe à Douaumont, les anniversaires... Romy entre en guerre. De neuf à dix-neuf ans, nous la voyons se battre contre le chaos qui grandit, contre l'attachement invivable qu'elle ressent pour France, contre un ordre social dont elle ne comprend pas les règles, contre ce corps féminin qui va devenir son principal ennemi.

Après Nicolas Mathieu pour Leurs enfants après eux en 2018, c’est donc Joffrine Donnadieu que le jury a décidé de primer cette année pour son premier roman Une histoire de France, paru aux éditions Gallimard.Un roman fort, troublant qui raconte l’évolution d’une jeune femme Romy victime d’abus sexuels par France, sa voisine. Le silence, l’incompréhension et l’ordre social sont au cœur de cette histoire, qui est aussi celle d’une ville, Toul, sa base militaire, son usine et d’une époque : les années 2000.Le résumé de l'éditeur pour Une histoire de France :Le jury du Prix de la Feuille d'or de la ville de Nancy/Prix des médias réunit Nathalie Broutin, rédactrice en chef de France bleu, Pascal Salciarini, responsable de la région Lorraine à l'Est Républicain et Patrick Germain, journaliste à France 3.Joffrine Donnadieu — Une histoire de France — Gallimard — 9782072846922 - 19,50 €