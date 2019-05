Johan et Pirlouit entrent à l'Abbaye de Caunes Minervois

Peyo, créateur de Johan et Pirlouit, 1967 — archives familiales © DR Peyo, créateur de Johan et Pirlouit, 1967 — archives familiales © DR









Le 11 avri11946, un jeune auteur bientôt appelé Peyo, crée pour le quotidien La Dernière Heure, un nouveau personnage de BD, Johan. Ce dernier vit au Moyen-Âge, est jeune, monte à cheval et court après les félons.Publié dans l’hebdomadaire Spirou en 1952, il est bientôt rejoint par Pirlouit, ménestrel farfelu, gourmand et peureux. Leurs aventures sont épiques, humoristiques et... poétiques. On se bat, on travaille, on fait la fête et la magie embellit le quotidien. C’est un monde peuplé de sorcières, de mages et bientôt (1958) de lutins bleus appelés Schtroumpfs.Cet été, cette joyeuse ribambelle s’installe à l’Abbaye de Caunes Minervois, cadre médiéval idéal pour mettre en lumière cette série culte de la Bande dessinée destinée aux familles. Une occasion pour le Musée de la Bande dessinée et son partenaire caunois de célébrer patrimoine architectural et 9e Art.« De tous les personnages que j’ai créés, c’est pour Pirlouit que j’ai le plus de sympathie. Je me retrouve tout à fait en lui. Pirlouit me doit pas mal de choses. J’aime le bon vin, la bonne table », indiquait Peyo.Certes, le Moyen Âge vu par Peyo est plutôt poétisé, romantique d’une certaine manière et contient sa dose de magie et de mystère. Mais l’on est rarement confronté aux paysans — à quelques exceptions. Les grandes intrigues sont celles de la cour.Peyo, également créateurs des Schtroumpfs, fut avant tout un extraordinaire raconteur d’histoires doué pour le rire et le merveilleux. Mais quand il dessine, l’artiste avoue ne pas avoir la facilité de son ami Franquin. Sa virtuosité graphique repose avant tout sur un sens inné de la simplicité, de la clarté et de l’efficacité.Cette règle de trois, associée à son talent de conteur, est à la base du phénoménal succès de son œuvre.Son univers sera présenté dans une exposition du 28 mai au 30 avril 2020 à l’Abbaye de Caunes Minervois.