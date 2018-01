John Bost, Un précurseur, lauréat du Prix de la BD chrétienne 2018

Pour participer au Festival international de la Bande Dessinée d'Angoulême, le Diocèse d'Angoulême décerne lui aussi des prix, dont celui de la BD chrétienne. Pour 2018, c'est l'album John Bost, Un précurseur, signé par Bruno Loth et Vincent Henry et publié par les éditions La Boîte à Bulles, qui reçoit la récompense. Une exposition des planches et dessins originaux de l'album est par ailleurs organisée.

Parmi les 9 albums sélectionnés, le jury de la bande dessinée chrétienne d’Angoulême, réuni à la Conférence des Évêques de France à Paris le mardi 19 décembre 2017, sous la présidence du Père Michel Manguy, vicaire épiscopal curé et doyen à Angoulême, a choisi de décerner le 32ème Prix à l’album John Bost, un précurseur.



« Le jury a apprécié cet album pour son récit intéressant, voire passionnant, d’un parcours étonnant qui réussit à convaincre. Ce choix est comme un hommage à l’engagement d’un homme dont les fruits sont encore visibles aujourd’hui, et singulièrement d’actualité. John Bost tire son énergie de sa foi en Dieu. C’est un album émouvant, qui retrace fidèlement l’ambiance de l’époque de par sa mise en page, sa gamme de couleurs et son graphisme réaliste », indique le jury dans un communiqué.





Le pasteur Eugène Rayroux se voit proposer un poste prestigieux et périlleux : devenir l'adjoint — et le successeur — de John Bost, le créateur des asiles de Laforce... Mais sera-t-il capable de succéder à un personnage aussi charismatique ? Son séjour aux asiles sera l'occasion pour lui — et le lecteur — de mieux cerner l'homme et son oeuvre... Pionnier de l'action sociale, John Bost créa au XIXe siècle l'un des premiers centres d'accueil des défavorisés de tous âges, qu'ils soient orphelins, simples d'esprit, épileptiques... Ces infortunés trouvèrent refuge aux asiles de La Force fondés près de Bergerac par ce pasteur d'origine suisse et ses paroissiens gascons. Le portrait du protestant français le plus emblématique du XIXe siècle dont l'oeuvre contribua à changer le regard posé sur les personnes atteintes d'un handicap physique ou mental.

Le Prix 2018 du Jury œcuménique, qui rassemble 10 spécialistes de la bande dessinée, historiens, critiques, bibliothécaires, dessinateurs, catholiques, protestants et agnostiques, est attribué à l’album Au pied de la falaise de Bymöko, publié par les éditions Soleil.

