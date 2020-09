John Green (Nos étoiles contraires) note l'humanité sur une échelle de 1 à 5

The Anthropocene Review est inspiré du podcast du même nom qu’anime John Green depuis quelques années. L’émission propose de s’interroger sur différents aspects de notre vie sur terre, de la façon dont nous prenons notre petit déjeuner au jeu du Monopoly, avant de les noter sur une échelle de 1 à 5.Le livre serait donc une forme de transposition du podcast sur un autre support. Green ayant rajouté des sujets, et approfondi les problématiques les plus intéressantes. Si cette décision peut sembler étrange de la part de l’auteur à succès, l’écrivain assure ne pas être dépaysé. Ce livre, qui se situe entre la critique et l’essai lui rappellerait sa carrière de critique littéraire pour Booklist Publications, son travail avant de connaitre la célébrité.Cet ouvrage, qui n’a pas vocation à bouleverser le milieu des sciences sociales, se concentre les opinions personnelles de Green et proposerait un ton léger. Ce format semble parfaitement convenir à l’auteur qui a déclaré avoir trouvé un équilibre : « c’est assez de travail par mois pour me tenir très occupé sans me stresser », a-t-il déclaré, « Je suis un écrivain assez lent, donc ces essais me prennent juste ce qu’il faut de temps ».Enfin, travailler directement sur « l’humanité » serait très enrichissant pour l’auteur : « en développant les essais pour “The Anthropocene Review”, j’ai commencé à envisager ces critiques comme une tentative de pointer les contradictions de la vie humaine telle que je la vis — comment pouvons nous être si compatissants et si cruels, si résilients et si prompts au désespoir, comment la conscience peut-elle être à la fois misérable dans son insignifiance et profondément sacrée… »Ce premier livre hors des sentier battus du Young Adult devrait être publié le 18 mai 2021 en langue anglaise.Via For reading addict