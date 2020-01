John Le Carré salué pour une oeuvre “humaniste”, tournée vers la liberté

John Le Carré (N.C. Mallory, CC BY-ND 2.0)

Le Prix Olof Palme rend hommage à l'homme politique homonyme, dirigeant du Parti social-démocrate suédois des travailleurs et qui fut à deux reprises au cours de sa carrière Premier ministre de la Suède. Assassiné le 28 février 1986, les motivations derrière le meurtre restent un mystère, et l'enquête se poursuit encore, des décennies après. L'écrivain suédois Stieg Larsson lui-même y a participé, apportant quelques théories et conclusions...Le Prix éponyme vient donc porter un message humaniste, en sa mémoire : il est remis chaque année à une œuvre « humanitaire », ce qui s'applique, selon la Fondation qui le décerne, aux ouvrages de John Le Carré.L'écrivain britannique est en effet le lauréat du prix en 2020, et reçoit également la dotation de 100.000 $ qui l'accompagne : l'auteur de 88 ans, David Cornwell de son vrai nom, obtient la récompense pour « son engagement humaniste, par la littérature, sur la liberté de l'individu et sur des questions cruciales de l'humanité ».« Attirant l'attention du monde entier, il nous exhorte constamment à penser les jeux de pouvoir cyniques des grandes puissances, la cupidité des multinationales, le jeu irresponsable des politiciens corrompus avec notre santé et notre bien-être, la propagation croissante du crime international, la tension au Moyen-Orient et la montée alarmante du fascisme et de la xénophobie en Europe et aux États-Unis », a poursuivi la Fondation pour justifier son choix.John Le Carré, auteur célébré et lu dans le monde entier, n'a pas failli à sa réputation, celle de se tenir à une distance respectable des prix et des différents honneurs. En 2011, nommé pour le Prix Man Booker International, très prestigieux outre-Manche, il avait demandé à être retiré de la liste des auteurs en lice, rappelle The Guardian ...Cette fois, s'il accepte la distinction, il versera l'ensemble de la dotation à l'organisation non gouvernementale Médecins Sans Frontières.