John “Poirot” Malkovich arrive pour les fêtes de fin d'année

Le casting comprendra aussi Andrew Buchan, Eamon Farren, Tara Fitzgerald ou encore Freya Mavor. La minisérie se compose de trois épisodes et mettra en scène le célèbre détective belge face à un tueur en série uniquement connue sous le pseudonyme d’ABC, laissant comme signature sur les lieux de ses crimes The ABC Railway Guide. Cette nouvelle interprétation d’Hercule Poirot prendra la suite de la série portée par David Suchet pour ITV considéré par beaucoup comme un canon.



Cette fois-ci, on retrouvera Alex Gabassi, à qui l’on doit The Frankenstein Chronicles, à la réalisation et Farah Abushwesha à la production. Sarah Phelps, à qui l'on doit déjà plusieurs adaptations de la romancière, s'occupera elle du scénario.



« The ABC Murders est une histoire brutale de violence et de mensonge, d’ombres du passé et de massacres à venir. Et en son cœur, un des plus connus et des plus fameux personnages de roman policier. Nous pensons tous connaître Poirot, mais connaissons nous vraiment Hercule ? » commente-t-elle.