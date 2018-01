Johnny Depp sera L'Homme invisible, mais le scénariste démissionne

En 2016, il était prévu que le scénariste et producteur américain Ed Salomon écrive une nouvelle adaptation du film d'horreur classique L'Homme invisible – roman de science-fiction publié en 1897 par H. G. Wells – avec Johnny Depp dans le rôle principal. Ed Salomon vient d'annoncer son retrait du projet, pour des raisons de divergence de visions artistiques.





Mauvais temps pour la nouvelle franchise des studios Universal, Dark Universe, qui entend proposer des nouvelles adaptations de classiques comme L'Homme invisible. Ce roman de science-fiction, publié en 1897 par H. G. Wells a été plusieurs fois adapté, notamment en 1933 par James Whale, version qui avait marqué les esprits.



L'Homme invisible raconte l'histoire d'un scientifique ayant découvert une formule pour se rendre invisible et la teste sur lui-même. Cependant, ce pouvoir va le transformer, le rendant de plus en plus terrifiant.



Ed Salomon (Men in Black, Now You See Me) a annoncé à Digital Spy qu'il a renoncé à écrire la nouvelle version de L'Homme invisible. « Finalement, je pense qu’Universal et moi avions une idée différente de ce que le film allait être » raconte-t-il.



« Nous avons commencé à penser que nos notions se mélangeraient, et j’aurais dû écouter de plus près ce qu’ils voulaient réellement. Je pense qu’Universal a dû arriver à une sorte de calcul de "Que faisons-nous avec The Dark Universe ?" et "Quelle est notre intention réelle avec cette franchise ?" Et je pense qu’ils sont en train de le reconfigurer maintenant, ce qui, je pense, est probablement une bonne chose. Donc, je ne travaille pas dessus. »



En effet, la franchise Dark Universe se trouve dans une mauvaise passe. La nouvelle version de la Momie n'a pas rencontré le succès escompté par les studios Universal. Le réalisateur Alex Kurtzman ainsi que le producteur Chris Morgan (Fast & Furious), qui devaient orchestrer la vision de la franchise, ont quitté le navire. De surcroît, la sortie du film La Fiancée de Frankenstein par Bill Condon a été retardée.



H.G. Wells – L'Homme invisible – trad. Achille Laurent – Livre de poche – 9782253004851 – 5,60 €