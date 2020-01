Jojo Moyes, Margaret Atwood et Heather Morris distingués

La liste des prix :

Créé en 2001, les Nielsen Bestseller Awards sont basés sur les données de Nielsen BookScan, sur les ventes de livres imprimés, et celles de Nielsen PubTrack Digital sur les ventes de livres numériques.Prenant en compte les ouvrages qui relèvent de la fiction, de la non-fiction et de la littérature pour enfants, les prix sont répartis en trois catégories en fonction du volume de vente. Ainsi les livres vendus à plus de 250 000 exemplaires obtiennent le prix Argent, ceux qui en vendent plus de 500 000 reçoivent le prix Or et ceux qui vendent plus de 1 000 000 livres reçoivent le prix Platine.Cette année, les auteurs récomepnsés ont tous atteint des chiffres de vente importants et ont contribué à consolider l'industrie du livre britannique, totalisant 191 millions de livres imprimés vendus l'an dernier pour une valeur de 1,7 milliard de livres sterling. Au total, 26 titres ont obtenu le statut Argent, Or ou Platine.Pour la non-fiction:Platine● Pinch of Nom ​de Kay Featherstone & Kate Allinson● Sapiens: A Brief History of Humankind ​ de Yuval Noah Harari● This is Going to Hurt ​par Adam KayOr● First Man In: Leading From the Front ​par Ant Middleton● Twas The Nightshift Before Christmas par Adam KayArgent● BOSH! ​ par Henry Firth & Ian Theasby● Everything I Know About Love ​par Dolly Alderton● Happy ​de Fearne Cotton● Pinch of Nom Everyday Light ​de Kay Featherstone & Kate Allinson● The Salt Path ​de Raynor Winn● When Breath Becomes Air ​de Paul KalanithiPour la fiction:Platine● After You de Jojo Moyes● The Tattooist of Auschwitz ​de Heather Morris● The Handmaid’s Tale de Margaret AtwoodOr● Close to Home par Cara Hunter● Still Me de Jojo Moyesargent● Love and Devotion & Tell it to the Skies par Erica James● The Testaments de Margaret AtwoodPour les enfants:Platine● Bad Dad par David Walliams● A Squash and a Squeeze de Julia Donaldson & Axel SchefflerOr● The Scarecrows’ Wedding ​de Julia Donaldson & Axel Scheffler● The World’s Worst Teachers ​&​ The Beast of Buckingham Palace ​de David Walliamsargent● Fing par David Walliams● Tom Gates: Family, Friends and Furry Creatures par Liz PichonTemple de la renommée honorifique du 21e siècle:● Ian Rankin● Michael Morpurgo«2019 a été une autre année solide pour l'industrie, les ventes restant aux sommets de ces dernières années. Mes plus chaleureuses félicitations à tous les gagnants, c'est toujours un plaisir de célébrer avec tant d'entre vous lors de notre cérémonie annuelle », a déclare Andre Breedt, directeur général de Nielsen Book Research International lors de la cérémonie, animée cette année par la journaliste Mariella Frostrup.