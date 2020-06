Joseph Incardona reçoit le Prix Relay des Voyageurs Lecteurs 2020

La fin des années 80, période bénie des winners. Le capitalisme et ses champions, les Golden Boys de la finance internationale, ont gagné : le bloc de l’Est explose, les flux d’argent sont mondialisés. Tout devient marchandise, les corps, les femmes, le pouvoir, le bonheur même. On invente un monde nouveau, à base d’algorithmes et d’OGM. Mais quand on fait miroiter aux petits l’accès à la cour des grands, ça reste un leurre.



À Genève, en 1989, Svetlana, une ambitieuse cadre bancaire, rencontre Aldo, un prof de tennis vaguement gigolo. Ils s’aiment et ils veulent plus. Plus d’argent, plus de pouvoir, plus de reconnaissance. Alors qu’ils préparent minutieusement le coup qui devrait changer leur vie, ils n’imaginent pas être les marionnettes de plus gros, plus malins, plus féroces qu’eux. On ne joue pas impunément avec l’argent des puissants. Et pour les requins de la finance, l’amour n’est pas une valeur refuge. Aldo et Svetlana n’ont aucune chance.

L’engouement suscité par la sélection 2020 s’est largement ressenti lors de la délibération. Présidé par Antoine Nougarède, Directeur Général de Retail & Connexions, le jury s’est mis d’accord, après une discussion animée, pour élire ce roman captivant et incisif.Un roman que ActuaLitté avait tout particulièrement apprécié : « Dans cette incroyable intrigue, la morale est reléguée au second plan : dans une société régie par le profit, l’idée de faire toujours plus de profits et de maintenir son statut, son pouvoir et assouvir ses plaisirs les plus inavouables, tous les coups sont permis, personne n’est épargné. » ( retrouver la chronique Avec son expérience historique dans l’édition et la distribution de presse, il était légitime que RELAY crée dès 1978 son Prix littéraire. Il traduit plus que jamais l’histoire d’amour entre le voyage et les livres. Il récompense chaque année un livre pour la qualité de son style et l’originalité de son histoire, et ce depuis plus de 40 ans !En 2019, c'est Olivier Norek qui avait été récompensé.