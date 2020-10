Joseph Incardona sacré meilleur roman policier 2020

L’association Vins noirs Rencontre Polars et vins est fière de dévoiler le lauréat du Prix Moussa Konaté 2020 : Joseph Incardona, auteur suisse, pour La soustraction des possibles, publié aux éditions Finitude.











Comme pour le roman Prémices de la chute de Frédéric Paulin, récompensé l’an dernier, le prix a été décerné à l’unanimité. C’est le 21 septembre à la librairie Page et plume que s’est réuni le jury — composé de professionnels du monde du livre issus de la région Nouvelle-Aquitaine. Il salue le souffle tragique et la langue vitriolée de La soustraction des possibles, évocation cynique de la fin des années 1980.



Joseph Incardona nous offre un texte dense, ciselé comme des dialogues d’Audiard, toujours à la lisière des clichés que l’auteur dynamite avec une visible jubilation. Un grand roman, largement plébiscité par la critique et les lecteurs. Un chef-d’œuvre, d’après François Busnel. Le jury en a été convaincu : La soustraction des possibles est à déguster comme un grand cru.



Le prix sera remis à Joseph Incardona le 19 novembre 2020 à la BFM de Limoges à 18 h 15, auditorium Clancier, en présence de la veuve de Moussa Konaté.



Le Prix Moussa Konaté, du meilleur roman policier francophone honore la mémoire de Moussa Konaté (1951-2013), grande figure de la littérature malienne. Moussa Konaté est le premier éditeur de son pays avec Les éditions du Figuier qu’il fonde en 1997. Amoureux de la littérature et de son pays, il est directeur du festival « Étonnants voyageurs » de Bamako, de 2001 à 2011.



Lorsqu’il donne vie au commissaire Habib dans les années 2000, le romancier prend le Mali comme cadre pour enquête. C’est à Limoges qu’il choisit de s’installer : il y crée la maison d’édition Hivernage en 2006, lui permettant ainsi de diffuser Les éditions du Figuier.





crédit photo : © Sandrine Cellard