Joseph Ponthus Grand Prix RTL-Lire 2019 pour “À la ligne”, premier roman

Le Grand Prix RTL-Lire 2019 est attribué à Joseph Ponthus pour son premier roman « À la ligne » publié par La Table Ronde.



À la ligne est le premier roman de Joseph Ponthus. C’est l’histoire d’un ouvrier intérimaire qui embauche dans les conserveries de poissons et les abattoirs bretons. Jour après jour, il inventorie avec une infinie précision les gestes du travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves confisqués dans la répétition de rituels épuisants, la souffrance du corps.Ce qui le sauve, c’est qu’il a eu une autre vie.Il connaît les auteurs latins, il a vibré avec Dumas, il sait les poèmes d’Apollinaire et les chansons de Trenet. C’est sa victoire provisoire contre tout ce qui fait mal, tout ce qui aliène. Et, en allant à la ligne, on trouvera dans les blancs du texte la femme aimée, le bonheur dominical, le chien Pok Pok, l’odeur de la mer.Par la magie d’une écriture tour à tour distanciée, coléreuse, drôle, fraternelle, la vie ouvrière devient une odyssée où Ulysse combat des carcasses de bœufs et des tonnes de bulots comme autant de cyclopes.Le roman avait fait son apparition dans le top 15 des lecteurs que ActuaLitté propose chaque semaine, en partenariat avec Babelio. Joseph Ponthus concourt également pour le prix Régine Deforges, qui sera remis à Limoges, le 3 mai prochain.Joseph Ponthus – A la ligne - Feuillets d'usine – La Table ronde – 9782710389668 – 18 €