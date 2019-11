Joseph Ponthus lauréat du Prix Eugène Dabit du roman populiste 2019

C’est l’histoire d’un ouvrier intérimaire qui embauche dans les conserveries de poissons et les abattoirs bretons. Jour après jour, il inventorie avec une infinie précision les gestes du travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves confisqués dans la répétition de rituels épuisants, la souffrance du corps. Ce qui le sauve, c’est qu’il a eu une autre vie. Il connaît les auteurs latins, il a vibré avec Dumas, il sait les poèmes d’Apollinaire et les chansons de Trenet. C’est sa victoire provisoire contre tout ce qui fait mal, tout ce qui aliène. Et, en allant à la ligne, on trouvera dans les blancs du texte la femme aimée, le bonheur dominical, le chien Pok Pok, l’odeur de la mer.

Les livres de Justine Bo (Onanisme, Grasset), Marin Fouqué (77, Actes Sud), Abdellah Taïa (La Vie lente, Seuil) et Hervé Le Corre (À l’ombre du brasier, Payot et Rivages) faisaient eux aussi partie de la dernière sélection du jury , et la concurrence a été rude. Le roman d'Hervé Le Corre a « tout spécialement enthousiasmé de nombreux jurés par l’ampleur, le réalisme, et l’incroyable richesse de son style, par ses couleurs et la puissance de l’évocation du peuple des communards ».« Joseph Ponthus réussit le pari étonnant de mêler poésie et réalisme pour décrire dans le même chant syncopé à la fois la dureté de la condition ouvrière sur les lignes de production de l’usine et l’intimité du rêve qui libère l’homme de sa chaîne. Un texte unique, envoûtant, au lyrisme perturbant dans le meilleur sens du terme puisqu’au lieu de magnifier la souffrance, il la chante en démontant les mécaniques de l’asservissement, il libère les corps et la pensée, il ouvre les portes de l’action », indique le jury à propos du roman du lauréat.Le résumé de l'éditeur pour À la ligne, feuillets d'usine :La cérémonie de remise du prix est, cette année, parrainée par Patrick Poivre d'Arvor. Elle aura lieu le vendredi 13 décembre, à 18h, à l’Hôtel du Nord. À cette occasion, Joseph Ponthus recevra aussi sa dotation de 2000 €.Joseph Ponthus - À la ligne ; feuillets d'usine - La Table ronde - 9782710389668 - 18 €