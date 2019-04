Joseph Ponthus reçoit le Prix Régine Deforges pour À la ligne

À la ligne est le premier roman de Joseph Ponthus. Il raconte l'histoire d'un narrateur lettré devenu ouvrier intérimaire qui doit embaucher dans les usines de poissons et les abattoirs de Bretagne. A la ligne est surtout un chant, une manière d'épopée. Par la magie d'une écriture simple et somptueuse, tour à tour distanciée, coléreuse, drôle, fraternelle, la vie ouvrière devient ici une Odyssée avec un Ulysse qui combat des tonnes de bulots cyclopéens ou des, car — casses de bœufs promises à l'équarrissage. On est saisi d'emblée, à la lecture de cette prose scandée, de ces versets hypnotiques, par cette voix d'homme qui est capable de raconter avec une infinie précision les gestes du travail, le bruit, la fatigue, les rêves confisqués dans la répétition de rituels épuisants, la souffrance du corps épuisé. Mais il sait le faire, toujours, en multipliant les registres, tour à tour avec colère, humour, rage et amour.

Joseph Ponthus est né en 1978. Après des études de littérature à Reims et de travail social à Nancy, il a exercé plus de dix ans comme éducateur spécialisé en banlieue parisienne où il a notamment dirigé et publié Nous... La Cité (Éditions Zones, 2012). Il vit et travaille désormais en Bretagne.Le résumé de l'éditeur pour À la ligne :Le prix a été remis ce mardi 2 avril, au restaurant Le Macéo, par le jury coprésidé par les trois enfants de l’auteur, Camille Deforges-Pauvert, Léa Wiazemsky et Franck Spengler, et composé de Julie Bonnie, Marina Carrère d’Encausse, Julien Cendres, Noëlle Châtelet, Grégoire Delacourt, David Foenkinos, Serge Joncour, Agnès Martin-Lugand, Daniel Picouly et Éric Portais. Le prix sera ensuite officiellement remis le vendredi 3 mai pendant Lire à Limoges.À cette occasion, seront commémorés les cinq ans de la disparition de Régine Deforges. La Ville de Limoges récompensera le lauréat et financera une campagne promotionnelle à l’échelle nationale. Pour cette 4e édition, 8 premiers romans étaient sélectionnés Lors de ses deux premières éditions du Prix Régine Deforges, le jury avait choisi de décerner le Prix à Astrid Manfredi pour son roman La Petite Barbare (Éditions Belfond) et à Élisa Shua Dusapin pour son livre Hiver à Sokcho (Éditions Zoé). L’an dernier, Mahir Guven était récompensé pour son roman Grand frère (Philippe Rey)