Joséphine Chloé, lauréate du Prix Andrée Chedid du Poème Chanté

La 10e édition du Prix Andrée Chedid du Poème Chanté aura donc récompensé Joséphine Chloé. Cette année présidé par Arthur H., il sera officiellement remis au cours des Francopholies de La Rochelle en juillet prochain.





Joséphine Chloé © JM Jorissen

Décerné à l’initiative du Printemps des poètes, les membres du prix Andrée Chédid du poème chanté ont récompensé Joséphine Chloé pour son interprétation du poème Multiple. Elle se produira d’ailleurs elle-même aux Francofolies.

Jeune artiste bercée entre le jazz et le conservatoire — piano et musique classique — elle préférera le premier et monte le Joséphine Chloé Quartet, un de ses nombreux projets. (en savoir plus)



Anne-Marie Pédezert (DR)





Pour la première fois dans l'histoire du Prix, le jury a tenu à saluer par une "Mention Spéciale" la composition d'Anne-Marie Pédezert, pour sa liberté et son énergie. On peut la découvrir sur son site, dans la grande diversité de ses créations.