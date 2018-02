Joss Whedon abandonne le film Batgirl : “Je n'ai pas d'histoire”

Joss Whedon n'a plus grand-chose à prouver : après avoir réalisé deux des plus importants films des studios DC et Marvel, à savoir Justice League et Avengers : L'Ère d'Ultron, le réalisateur vient de s'offrir le luxe de lâcher le projet de film autour du personnage Batgirl. La raison, il l'avoue lui-même, étant qu'il n'a pas su trouver d'histoire à raconter, ou plutôt comment la raconter.

En reconnaissant qu'il se trouve dans l'impasse, Joss Whedon fait preuve d'une honnêteté qui l'honore : « Batgirl est un projet tellement enthousiasmant, et Warner et DC sont des partenaires si compréhensifs et motivés qu'il m'a fallu des mois pour réaliser que je n'avais vraiment pas d'histoire », explique le réalisateur dans un communiqué envoyé à The Hollywood Reporter.

Whedon n'oublie pas de remercier Geoff Johns, le président de DC, et Toby Emmerich, président du groupe dédié au cinéma de la firme Warner Bros, « qui ont été très compréhensifs lorsque j'ai... euh, il existe un mot plus sexy que “échoué” ? »

C'est avec ce projet Batgirl, en mars 2017, que Joss Whedon avait laissé derrière lui Marvel pour rejoindre le concurrent DC et ses personnages. Quelques mois plus tard, il avait finalement vu son nom inscrit au générique de Justice League après avoir remplacé au pied levé Zack Snyder, qui a lui aussi jeté l'éponge sur un projet DC et Warner Bros.

Whedon semblait le candidat idéal pour Batgirl, lui qui avait su créer plusieurs personnages d'héroïnes fortes avec Buffy contre les vampires, la série culte des années 1990. Mais le réalisateur n'a pas su trouver d'histoire pour le personnage de Batgirl, ou la manière de la raconter. Après son départ, DC et Warner chercheraient à présent une réalisatrice pour reprendre le projet, et peut-être reproduire le succès de Wonder Woman.





La première version de « Bat-Girl » fut créée en 1961 par Bill Finger et Sheldon Moldoff, mais le personnage le plus proche de la version proposée dans ce futur film n'apparaît qu'en 1966, dans un comic signé par Gardner Fox et Carmine Infantino. Sous le masque, on trouve alors Barbara Gordon, la fille du Commissaire Gordon : elle prendra de plus en plus d'importance dans l'univers de Batman.

La dernière série Batgirl lancée par DC Comics a reçu un bon accueil critique et public, grâce à un personnage féminin totalement en prise avec son époque et les problèmes qui peuvent s'y présenter pour les femmes.