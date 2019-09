. Journal d'un enfant de Lune reçoit le Prix Facile à lire Bretagne 2019

Les lecteurs de 37 communes bretonnes ont voté pour Journal d’un enfant de lune d’Anne-Lise Nalin et Joris Chamblain (Kennes éditions), lauréat parmi une sélection de 8 ouvrages. Les bibliothèques de Broons (22) et Landerneau (29) ont remporté le Prix « Bibliothèques » (catégories moins de 3000 habitants et plus de 3000 habitants) pour leur implication dans l’organisation du prix.Le Prix « Facile à lire Bretagne » est ouvert aux bibliothèques et aux médiathèques de Bretagne et s’inscrit dans la démarche du « Facile à lire » qui vise à donner ou à redonner le goût de la lecture aux personnes dites « éloignées » du livre par l’intermédiaire notamment de rencontres avec des artistes-auteurs.Anne-Lise Nalin et Joris Chamblain — Journal d’un enfant de lune — Kennes éditions — 9782875804372 – 15,95 €