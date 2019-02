Journalisme et littérature à Metz, avec Olivier Weber et Valentine Goby

Pour concocter la programmation, l’équipe du festival s’adjoint depuis 2017 les lumières, sensibles et pertinentes, de deux conseillers littéraires : la romancière Valentine Goby (Prix des Libraires 2014, vice-présidente de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et du Conseil permanent des écrivains...) et le reporter-écrivain Olivier Weber (Prix Albert-Londres 1992, Prix Joseph Kessel 1998, membre du comité Albert Londres, président du Prix Kessel et membre de la SCAM...)Les invités d’honneur de la manifestation ont pour vocation de porter haut les couleurs du festival au travers de leur œuvre, mais aussi de leur personnalité et de leur engagement. Cette année, ils succèdent à Erri de Luca et Asli Erdogan, remarquables invités de l’édition 2018. Qui mieux placés que l’académicien Dany Laferrière né en Haïti (Prix Médicis 2009) et l ‘écrivaine Mosellane Carole Martinez (Prix Renaudot des lycéens 2007, Prix Goncourt des lycéens 2015...) accompagnés de l’auteur jeunesse Jean-Philippe Arrou-Vignod pour relever ce défi et incarner l’édition 2019 ? (L’invité d’honneur BD est en cours de sollicitation)Parmi les 200 auteurs régionaux, nationaux et internationaux conviés, nombreux sont ceux qui ont déjà confirmé leur venue : Emmanuelle Bayamack-Tam, François Begaudeau, Rachid Benzine, Pascal Blanchard, Belinda Cannone, Sarah Chiche, Victor Del Arbol, Gaston-Paul Effa, Emmanuel Grand, Christophe Grange, Serge Joncour, Mick Kitson, Henri Lopes ou encore Andreï Kourkov, Connie Palmen...Dense et humaniste, la programmation du Livre à Metz, toujours ancrée au cœur de l’actualité et de la littérature, promeut l’accès à la culture et la sensibilisation au livre et à l’écrit au travers d’actions multidisciplinaires.Sur les 35 000 visiteurs de la manifestation, 9 500 assistent aux 70 rencontres qui se déclinent sous la forme de lectures publiques, concerts littéraires, spectacles, grands entretiens, débats, apéro philo, mais aussi d’expositions... Le tout se déroule dans une trentaine de lieux culturels locaux : musées, galeries de création et d’exposition, salles de concert, librairies, bibliothèques et médiathèques de Metz.En amont et pendant la manifestation, des actions au long cours sont également menées auprès de différents publics : ateliers d’écriture pour les lycéens et les collégiens, mais aussi des ateliers et rencontres à l’attention des enfants hospitalisés, des personnes détenues et des seniors en maisons de retraite.De plus, « Le Livre à Metz » programme aussi des rencontres avec des auteurs en collaboration avec des partenaires culturels locaux tels que librairies, université, associations...Par ailleurs, un journaliste est actuellement en résidence au Républicain Lorrain, il s’agit de Belkacem Bahlouli, le rédacteur en chef du magazine Rolling Stone. Son travail à l’attention des lecteurs du journal et de deux classes de lycéens portera notamment sur les « fake news ».Le Livre à Metz, c’est aussi trois prix littéraires décernés par des jurys de lecteurs : le prix Graoully (jeunesse) parrainé par le CIC Est, le prix Marguerite Puhl-Demange (littérature générale) parrainé par MGEN et le prix Marianne, décerné par la Chambre des notaires de la Moselle.Concrètement, le fief de la manifestation se tient pendant trois jours sur la place de la République : de 10h à 19h vendredi & samedi et de 10h à 18h, le dimanche. À noter, la gratuité pour l’ensemble des éléments programmés (sauf mention contraire).