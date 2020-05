Journaux, livres et magazines nord-coréens mis en ligne par la Bibliothèque du Congrès

LIVRES : commande propagandiste en Corée du Nord

Une grande diversité de titres

Illustration : Chosŏn susan ([P'yŏngyang]), May 1, 1960 - crédit Library of Congress

Le 21 avril 2020, la chaîne de télévision américaine CNN et le média numérique DailyNK annoncent que Kim Jong-Un serait « dans un état grave » à la suite d’une opération chirurgicale cardiaque. Les jours qui suivent, les spéculations sur la mort du dictateur vont bon train, jusqu’à ce que de nouvelles images du « glorieux leader », en pleine santé, fassent taire les rumeurs. L’emballement médiatique et public face à cette mort annoncée est symptomatique de la fascination qu’exerce ce pays fermé à l'occident.La mise en ligne de livres, magazines et journaux nord-coréens par la Bibliothèque du Congrès ce jeudi 21 mai va pouvoir satisfaire en partie votre curiosité. Ces documents sont mis gratuitement à la disposition des chercheurs et des lecteurs en général qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur la vie des citoyens du régime.« Sans les détails sur la vie quotidienne de ce pays isolé, comment pouvez-vous connaitre le type de livres que les enfants lisent ? La mode, le modèle familial, le cinéma ou encore l’éthique sociale du pays ? Maintenant, avec le lancement de la collection numérique de la série nord-coréenne de la bibliothèque, certains des documents les plus rares et les plus demandés de notre collection nord-coréenne sont en ligne. »La première version de la bibliothèque numérique propose 8 titres et 340 numéros publiés entre 1948 — date de la création de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) — et 1964, date limite pour le statut du domaine public. Au cours des deux prochaines années, la portée de la collection s’élargira pour englober 146 titres comprenant quelque 4038 numéros publiés jusqu’en 1964.« Nos fonds imprimés des périodiques du pays comprennent 300 titres couvrant toute la période allant de la fondation de la RPDC à nos jours. En plus de fournir un aperçu historique de la vie quotidienne des Nord-Coréens, le vaste contenu couvre des sujets tels que l’économie, le droit, la politique, les affaires militaires, l’histoire, l’agriculture et l’éducation. La couverture particulièrement solide des premières décennies de la RPDC est à la fois rare et utile pour fournir un contexte historique aux études nord-coréennes contemporaines », précise la Bibliothèque du Congrès.Le lancement de la collection numérique a pour objectif de rendre progressivement accessibles ces documents aux lecteurs du monde entier. En 2018 La Bibliothèque s’était déjà dotée d’une base de données consacrée aux documents nord-coréens pour aider les chercheurs à s’y retrouver dans ce fouillis de littératures, de magazines de journaux et de monographies.Pour retrouver les titres mis en ligne par la Bibliothèque du Congrès cliquez ici.