Journée du Livre Politique 2019 : le palmarès complet

En quelques décennies, tout a changé. La France, à l'heure des gilets jaunes, n'a plus rien à voir avec cette nation une et indivisible structurée par un référentiel culturel commun. Et lorsque l'analyste s'essaie à rendre compte de la dynamique de cette métamorphose, c'est un archipel d'îles s'ignorant les unes les autres qui se dessine sous les yeux fascinés du lecteur.

« Sommes-nous entrés dans l'ère du déclin démocratique, voire dans un âge postdémocratique ? Admettons au moins l'existence d'une triple déception : la démocratie libérale souffre d'une terrible crise de la représentation, d'une grave impuissance publique et d'un profond déficit de sens. Autrement dit, elle aurait perdu, en cours de route, à la fois le peuple qui la fonde, le gouvernement qui la maintient et l'horizon qui la guide.

Et si la France était devenue le pays où la haine s'exerce, se déploie, et parfois assassine ? Le cœur d'un brasier qui, depuis la fin de la guerre froide, d'Alger à Varsovie, de New York à Moscou et Istanbul, menace la planète ? La France a été en 2002 le premier pays occidental à mettre un leader populiste aux portes du pouvoir. Dans les années 2010, elle est devenue le premier pays d'Europe en termes d'envoi de djihadistes vers l'Irak et la Syrie. Depuis 2015 enfin, avec près de 300 morts, elle est numéro 1 en termes de victimes d'attentats majeurs, tandis que les agressions antisémites ne faiblissent pas...

2013. Deux ans après la » Révolution de Jasmin », la Tunisie est en proie à l'instabilité, incapable de se relever économiquement, avec un taux de chômage très élevé, particulièrement chez les jeunes, qui se sentent oubliés. Saif poursuit ses études à Tunis et s'inquiète pour Walid, son jeune frère qui est chez leurs parents, désœuvré... Aziz travaille dans un centre d'appel pour pouvoir se présenter devant la famille de Meriem, sa fiancée qui poursuit, elle, de brillantes études en droit. Chayma, après avoir assisté à l'immolation d'un jeune homme de 27 ans, songe de plus en plus à partir en France. Tous, ils suivent avec passion les mouvements syndicaux et les appels de la rue qui se multiplient. La rue est en ébullition après l'assassinat du député de gauche Chokri Belaïd, car le parti Ennahdha — le parti islamiste gagnant des élections — est accusé d'en être le responsable en ayant laissé prospérer les mouvements radicaux.

Le palmarès complet de la Journée du Livre Politique 2019 est le suivant :Le Prix du Livre Politique a été attribué à Jérôme Fourquet pour L'archipel français, publié par les éditions du Seuil.Le résumé de l'éditeur pour L'archipel français :Le Prix du Député a été attribué à Pierre-Henri Tavoillot pour Comment gouverner un peuple roi, publié par les éditions Odile Jacob.Le résumé de l'éditeur pour Comment gouverner un peuple roi :Le prix étudiant du Livre Politique — France Culture a été attribué à Marc Weitzmann pour Un temps pour haïr, aux éditions Grasset.Le résumé de l'éditeur pour Un temps pour haïr :Le prix de la BD Politique — France Culture a été attribué à Hélène Aldeguer pour Après le printemps, publié par les éditions Futuropolis.Le résumé de l'éditeur pour Après le printemps :Le jury a décidé de remettre le Prix spécial du Jury du Prix du livre Politique à Myriam Revault d'Allones pour l'ensemble de son œuvre. Son livre La Faiblesse du vrai, publié par les éditions du Seuil, était dans la sélection du Prix du Livre Politique 2019.Les sélections complètes de la Journée du Livre Politique 2019 sont à retrouver par ici