Journée du livre russe : effusion littéraire pour la 11e édition

Pour leur 11e édition, les Journées du Livre russe réuniront de nombreux auteurs parmi lesquels : Andreï Antipine, Lev Danilkine, Andreï Guelassimov, Boulat Khanov, Serguey Kuznetsov, Ludmila Oulitskaïa, Zakhar Prilepine, Kirill Privalov, Dina Rubina, Igor Saveliev, Olga Slavnikova, Sergueï Soloükh et Evgueni Vodolazkine.Cette programmation mêle des noms incontournables de la scène littéraire russe à ceux de jeunes talents de l’édition russe dont certains ne sont pas encore traduits en français.Au côté de ces auteurs, des slavistes, traducteurs ou spécialistes de la littérature participeront également aux rencontres et tables rondes. Parmi eux, Georges Nivat, Michel Niqueux, Yves Gauthier, Anne Coldefy-Faucard, Elena Balzamo, Dominique de Gasquet…Dans ce vaste espace géographique qu’est la Russie qui a connu des périodes de bouleversements, le temps des grandes mutations passé, la littérature s’affirme comme un mode d’expression privilégié pour dire le monde.De Moscou et Saint-Pétersbourg jusqu’aux provinces les plus reculées, en passant par la Sibérie et l’Asie centrale, la littérature russophone déploie toute sa singularité.Au cours de ces deux journées qui sont devenues le rendez-vous incontournable de la littérature russe, les écrivains présents dévoileront au cours de tables rondes et grands entretiens toute la richesse et le fourmillement de la scène littéraire russophone.Comme chaque année, et pour la quatorzième fois, le Prix Russophonie, qui récompense la meilleure traduction littéraire du russe vers le français, sera remis le samedi 8 février à 18 h.Samedi 8 février et dimanche 9 février 2020 de 11h à 20hMairie du 5e – 21, place du Panthéon — 75005 Paris