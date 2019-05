Journée du manuscrit francophone 2019 : pour la planète

L’exemple le plus récent est certainement le Prix Essai 2018 attribué à Mohamed Koursi pour Journalistes en Algérie censuré dans son pays. Survivant des années noires du terrorisme où plus de 130 journalistes ont été tués, il a été viré de la Direction d’El — Moujahid au nom de l’article 120 qui l’obligeait à adhérer au FLN.Mais ce sont tous les auteurs de la Journée du Manuscrit Francophones qui ont été censurés par le gouvernement algérien, qui a annulé la tenue de la cérémonie à Alger tout juste 3 semaines avant le 24 octobre 2018.Malheureusement les libres penseurs sont censurés partout dans le monde, même dans les pays dits « libres », et à ce titre le traitement réservé à Julian Assange devrait tous nous révolter et en premier lieu les médias qui ont publié les Wikileaks comme le journal Le Monde en France.La Journée du Manuscrit Francophone n’abandonnera pas les valeurs universelles qu’elle défend et continuera à publier tous les auteurs qui en font la demande en déposant leur manuscrit entre le 1 mai et le 30 septembre 2019.Tous les livres seront publiés le 24 octobre 2019 et seront soumis au Jury qui attribuera 7 Prix et le Grand Prix du Jury.En plus des 6 catégories Roman, Essai, Témoignage, Policier, Science Fiction et Poésie, nous créons cette année le Prix Jeunesse sous le parrainage de Magloire.Mais cette année, nous ne pouvons pas ignorer une urgence encore plus importante que la défense des valeurs universelles, celle de notre planète clairement menacée par le changement climatique.Il faut entendre l’appel désespéré de Fred Vargas, qui publie L’humanité en péril : « C’est simple, les gouvernements ont décidé en conscience à la COP24 la disparition de 3/4 de l’humanité d’ici 2080. Tout le monde doit savoir qu’une augmentation de la température moyenne de la terre de 2 °C équivaut à 4 % voir jusqu’à 5.7 °C sur les continents ce qui rendra la vie humaine impossible. » (émission « La Grance Librairie » 1/05/209).Car la Liberté, l’Égalité et la Fraternité ne nous serviront à rien si nous perdons notre planète et que l’humanité disparaît.