Joyce Carol Oates, lauréate du prix de Jérusalem 2019

Joyce Carol Oates (SpokaneFocus - CC BY 2.0)

Le prix de Jérusalem 2019 sera attribué cette année à la femme de lettres américaine Joyce Carol Oates. Le maire de Jérusalem, Moshe Lion, remettra le prix en personne à la lauréate le 12 mai 2019, lors de la cérémonie d’ouverture conjointe du Forum international du livre de Jérusalem et du Festival international des écrivains de Mishkenot Sha’ananim.Cette année, le jury était composé de Tamar Hess (présidente), Omri Herzog et Shimon Adaf. Les trois membres ont tenu à exprimer leur ressenti face à l'œuvre de l'américaine :« Avec une compréhension psychologique recherchée et profonde, elle confronte ses héros – ainsi que ses lecteurs – à la manière dont les gens traitent les démons internes ou externes, et leur lutte définit les limites de la condition humaine. Mais tout au long de cette confrontation, même dans ses manifestations les plus folles, on peut percevoir une ligne constante de grâce et de compassion. »Très touché, l'auteure de Les Chutes (trad. Claude Seban) a avoué être « profondément honorée » d'être la nouvelle lauréate de ce prix littéraire international avant d'ajouter, « dans un monde où les libertés individuelles sont attaquées, l'autonomie de l'individu et le rôle de l'art dans nos vies sont un sujet de grande préoccupation ».Joyce Carol Oates est une écrivaine confirmée et déjà récompensée par plusieurs prix littéraires dont le prix Bram-Stoker du meilleur roman pour Zombi (trad. Claude Seban), le prix Femina étranger pour Les Chutes (trad. Claude Seban) ou encore le prix World Fantasy pour sa nouvelle Fossil-Figures.