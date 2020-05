Joyce Carol Oates, lauréate du Prix Mondial Cino del Duca

Photographie : Joyce Carol Oates, en 2019 (Library of Congress Life, domaine public)

Doté à hauteur de 200.000 €, le Prix Mondial Cino del Duca est décerné chaque année, sur proposition d’un jury composé de 14 membres de différentes académies et présidé par le Secrétaire perpétuel de l’Académie française, « à un auteur français ou étranger dont l’œuvre constitue, sous forme scientifique ou littéraire, un message d’humanisme moderne », indique la Fondation Simone et Cino del Duca, qui décerne cette récompense.Connue pour ses romans Blonde ou Les Chutes (traduits par Claude Seban, chez Stock et Philippe Rey), Joyce Carol Oates a également signé de nombreux recueils de nouvelles, depuis son premier livre publié, By the North Gate, en 1963, jusqu'à Night-Gaunts and Other Tales of Suspense, en 2018.Avec ce Prix Mondial Cino del Duca, elle succède à Kamel Daoud et vient d'entrer dans le cercle des auteurs pressentis pour le Nobel de Littérature, à tort ou à raison. En effet, la récompense entretient une réputation de « tremplin pour le Prix Nobel », notamment pour Mario Vargas Llosa, Prix mondial 2008 et Prix Nobel de littérature deux ans plus tard, ou Patrick Modiano, lauréat en 2010 et nobélisé en 2014...Une cérémonie de remise du prix aurait dû avoir lieu le 4 juin prochain, mais a été annulée, au vu des circonstances.Le prix tient son nom de Cino Del Duca, résistant, éditeur et patron de presse français, et a été créé par sa femme Simone Del Duca en 1969.