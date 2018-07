Jude Law débat avec JK Rowling de l'homosexualité de Dumbledore

Voilà bien ce qui s’appelle de la conscience professionnelle : Jude Law, qui doit camper le jeune Dumbledore dans la suite des Animaux fantastiques est allé à la source se renseigner. Préparant son rôle, il a directement demandé à JK Rowling comment aborder la sexualité du personnage.



Sam Friedrich, CC BY SA 2.0



« Jo Rowling a dévoilé, voilà quelques années, que Dumbledore était gay. C’était une question que je lui ai posée, et elle m’a répondu : “Oui, il est gay !”. » L’acteur, dans un entretien accordé à EW, est finalement sorti de son silence quant au rôle.

Mais attention : on se souvient que la polémique fut foudroyante quand Rowling dévoila ce pan de son personnage. Le 18 octobre 2007, devant une foule en liesse, présente au Carnegie Hall de New York, la romancière avait lâché, presque désinvolte : « Pour être honnête avec vous, j’ai toujours pensé que Dumbledore était gay. [Ovation.] Dumbledore est tombé amoureux de Grindelwald. Si j’avais su que cela vous rendrait aussi heureux, je vous l’aurais annoncé plus tôt ! »

Et les grincheux avaient rapidement crié à la conspiration homosexuelle, accusant désormais les livres Harry Potter de faire la promotion de l’homosexualité – point qui leur avait, jusqu’à lors, totalement échappé.









D’ailleurs, la production avait déjà assuré plus tôt cette année que, non, Dumbledore ne serait pas « explicitement gay » dans le prochain film. Les fans n’avaient alors pas décoléré.

Et avec une certaine finesse, Jude Law souligne lui-même que, pour les humains, « la sexualité n’est pas ce qui vous définit nécessairement ». Ainsi, le futur grand chef de Poudlard « a de multiples facettes. Je suppose que la question sera : Comment la sexualité de Dumbledore sera représentée dans le film ? »

Mais surtout, ce deuxième film n’est qu’une partie de l’ensemble à venir dans la série Fantastic Beasts. « C’est ce qui est génial dans l’écriture de Jo : la manière dont elle révèle ses personnages les épluche jusqu’au cœur avec le temps. » Et de garantir que l’on apprendra à connaître Albus Dumbledore avec le temps, mieux, bien mieux.

À un fan, en 2015, qui assurait n’avoir jamais vu Dumbledore comme gay, Rowling répondait : « Peut-être parce que les personnes homosexuelles ressemblent juste à... des personnes ? »

On n’a pas trop avancé, donc... Et d'ici la sortie du film, fin 2018, on peut encore espérer...