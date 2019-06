Julia Cagé, lauréate du Prix Pétrarque de l'Essai France Culture-Le Monde

La lauréate ouvrira les Rencontres de Pétrarque à Montpellier lundi 1er juillet de 19 h-20 h lors du dialogue inaugural (en direct sur France Culture et en public) avec Roland Castro.Une personne, une voix : la démocratie repose sur une promesse d’égalité, qui trop souvent vient se fracasser sur le mur de l’argent. Financement des campagnes électorales, contributions aux partis politiques, prise de contrôle des médias d’information, création de fondations, ou exploitation sans limite des données sur les réseaux sociaux, depuis des décennies, le jeu démocratique a été capturé par les intérêts privés.Cette dérive est d’abord le résultat du manque d’implication des citoyens. La question clé du financement de la démocratie n’a jamais été véritablement pensée. Se fondant sur une étude inédite des financements politiques privés et publics de la démocratie dans une dizaine de pays sur plus de cinquante ans, Julia Cagé passe au scalpel l’état de la démocratie, décortique les modèles nationaux et démontre l’ampleur du malaise. Pour sortir des improvisations et des bricolages, elle développe des propositions qui révolutionnent la façon de penser la politique.Normalienne, titulaire d’un doctorat de l’université de Harvard, Julia Cagé est Professeur d’Economie à Sciences Po Paris, co-directrice de l’axe « Evaluation de la démocratie » du Laboratoire Interdisciplinaire d’Evaluation des Politiques Publiques (LIEPP), et chercheur affiliée au Centre for Economic Policy Research (CEPR).Elle est l’autrice de Sauver les médias. Capitalisme, financement participatif et démocratie, Paris, Le Seuil (La République des Idées), 2015, traduit en 11 langues (traduction anglaise, Harvard University Press, 2016), de L’Information à tout prix (INA, 2017, avec N. Hervé et M.-L. Viaud) et auteur de Le prix de la démocratie (Fayard, 2018).Cette année, le jury était composé, pour France Culture, de Sandrine Treiner, directrice de France Culture, d’Olivia Gesbert, productrice de « La Grande Table », Hervé Gardette, producteur « Du Grain à Moudre », Guillaume Erner, producteur des « Matins de France Culture » ; et pour Le Monde, de Jean Birnbaum, rédacteur en chef du « Monde des livres », Anne Chemin, journaliste aux pages Idées, Julie Clarini, rédactrice en chef chargée des Débats-Idées et Florent Georgesco, journaliste au « Monde des livres ».Julia Cagé – Le prix de la démocratie — Fayard — 9782213704616 – 23 €