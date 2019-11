Julien Moraux reçoit le Prix Joseph pour son roman Mais rien ne vient

Je crois que ça a commencé à déconner quand on m'a planté un tournevis dans le gigot. Ou alors était-ce au moment où une bande de gorilles armés jusqu'aux crocs a voulu me faire la peau ? Je ne sais plus. Et si, en vérité, toute cette histoire était la faute de Michel Houellebecq ? Ce dont je me souviens, c'est qu'au départ, je devais écrire une biographie de Gérard de Villiers, le célèbre auteur des aventures de SAS, et qu'il a été question ensuite de sauver le monde. Et la littérature. Va expliquer ça à ton éditeur.

Le jury, dans un communiqué « félicite Julien Moraux pour l'audace qu'il a pu apporter dans son ovni romanesque. Son écriture vive, tranchante, drôle, et remarquablement jeune, se rapproche au plus près des objectifs du Prix Joseph. »Le Prix Joseph entend exporter la rentrée littéraire dans le Sud de la France, donner le goût de la lecture à la jeune génération, mais aussi valoriser les acteurs du livre dans la région.Le résumé de l'éditeur pour Mais rien ne vient :Depuis vingt sept ans, le Café Joseph, situé au cœur de la ville de Montpellier, est un lieu phare, effervescent, éclectique et électrique où toutes les générations aiment partager des moments de vie. Jean-René Privat, propriétaire des lieux, a toujours voulu que le Café Joseph soit le croisement des arts et des fêtes. Grand passionné des livres, il souhaite aujourd'hui que le CJ devienne aussi un rendez-vous incontournable de la littérature méditerranéenne.Pour sa première édition, le Prix Joseph avait été remporté par Wendy Delorme, pour son livre Le corps est une chimère , publié aux éditions Au diable Vauvert. Le Prix Joseph est décerné en partenariat avec la librairie Sauramps et la Société Générale.