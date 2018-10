Julien Thèves reçoit le Prix Marguerite Duras 2018

Fondé en 2001, le prix Marguerite Duras est l’œuvre du conseil général de Lot-et-Garonne. Aujourd’hui financé par la mairie de Trouville-sur-Mer, avec la Fondation Pierre Bergé — Yves Saint-Laurent, il vient d’être attribué à Julien Thèves.



© Muriel Lacalmontie



Publié chez Christophe Lucquin Editeur, Julien Thèves a fait paraître Le pays d’où l’on ne revient jamais. Une histoire de souvenirs et d’enfance, évidemment, parce qu’ancrée dans le territoire « d’où l’on ne part jamais, même si l’on s’évertue à essayer de le faire, même si l’on a l’illusion de l’avoir fait ».

L’auteur explique : « Le pays d’où l’on ne revient jamais, c’est l’enfance bien sûr, c’est la mère. C’est l’océan où tout finit, c’est ici et demain, c’est hier, c’est ce passé, il ne passe pas, aucun passé ne passe, on ne revient d’aucun pays, on y retourne, souvent, c’est le pays lointain, natal, le pays natal, c’est le pays où l’on a grandi. Même si l’on n’est pas d’ici, même si, pour ceux qui sont d’ici, on ne sera jamais d’ici. »



L’an passé, c’est le roman de Caroline Laurent & Évelyne Pisier qui avait été salué, Et soudain, la liberté.

Julien Thèves est né à Strasbourg en 1972. Il travaille dans la communication, dans l’édition et à la radio. Il a publié Précarité (1999) et Son Histoire (2000) aux éditions Balland. Depuis, ses textes ont été publiés en revue (Rue Saint-Ambroise, Monstre, Pylône, Frictions...), lus au théâtre (Jeune théâtre national, l’Onde de Vélizy, La Nef Manufacture d’utopies, L’Echangeur Bagnolet), adaptés au cinéma (Exoplanète et Burning Bridges de Christophe Pellet, Trilogie de nos vies défaitesde Vincent Dieutre) et diffusés sur France Culture (Autour d’un sentiment de solitude, Eliška coécrit avec Bojena Horackova).

Julien Thèves – Le pays d’où l’on ne revient jamais – Christophe Lucquin Editeur – 9 782 366 261 288 – 19 €